واشنطن تخشى أن يكون غاز السارين استخدم في سوريا

واشنطن: اعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الجمعة للصحافيين ان الولايات المتحدة "تخشى" ان يكون غاز السارين استخدم في الاونة الاخيرة في سوريا رغم عدم وجود ادلة على ذلك في الوقت الراهن.

وقال ماتيس انه "تم استخدام" الكلور "مرات عدة" في هجمات في سوريا وذلك ردا على اسئلة صحافيين في البنتاغون حول الاتهامات التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية الخميس.

واضاف ماتيس "لكن اشد ما يثير قلقنا هو احتمال ان يكون غاز السارين استخدم" في الاونة الاخيرة موضحا ان الولايات المتحدة ليس لديها في الوقت الراهن أدلة تثبت فرضية استخدام غاز السارين.

وتابع وزير الدفاع الاميركي ان منظمات غير حكومية ومجموعات من المعارضة السورية "تقول ان غاز السارين استخدم. بالتالي نحن نبحث عن ادلة" قبل ان يضيف "لكن ليس لدي دليل".

وحذر وزير الدفاع الاميركي من ان النظام السوري "سيكون مخطئا اذا انتهك مرة جديدة الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية".

وكان مسؤول اميركي كبير اعلن الخميس ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتنظيم الدولة الاسلامية "يواصلان استخدام الاسلحة الكيميائية"، فيما قال مسؤول آخر ان الرئيس الاميركي "لا يستبعد اي" خيار وان "استخدام القوة العسكرية يتم بحثه على الدوام".

وتأتي هذه التصريحات في اعقاب تقارير عن هجمات جديدة بالسارين والكلور، بينها معلومات لم يتم التأكد منها حتى الان عن هجوم كيميائي على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة والمحاصرة في شرق دمشق.