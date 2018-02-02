واشنطن تفرض عقوبات على جهات ممولة لحزب الله

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة افراد وسبع شركات مرتبطة برجل الاعمال اللبناني أدهم طباجة الذي يشتبه بانه يمول حزب الله الشيعي اللبناني كما اعلن البيت الابيض الجمعة.

وتعتقد السلطات الاميركية ان رجل الاعمال اللبناني هو احد ابرز خمسة ممولين لحزب الله الشيعي اللبناني وتمتد شبكة علاقاته في انحاء الشرق الاوسط وافريقيا.

وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية رافضا الكشف عن اسمه "سيكون يوما سيئا جدا" لطباجة.

والعقوبات تستهدف مسؤولين يعملون لديه وشركات في لبنان وسيراليون وغانا وبينها حظر تجاري وتجميد اصولهم.

وتعتبر هذه العقوبات الاولى ضمن "موجة" من العقوبات تستهدف حزب الله بعد اجراء ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب مراجعة لسياستها.

وادارة ترمب حريصة منذ تسلمها السلطة على ارسال مؤشرات تثبت تشديد موقفها من حزب الله والجهات الداعمة له في ايران.

وتعتبر ان الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما لم يعتمد حزما كافيا في حملة مكافحة تمويل حزب الله خوفا من ان يخرج مفاوضات التوصل الى اتفاق نووي مع ايران عن سكتها.

وبحسب مسؤول ثان كبير في الادارة الاميركية فان حزب الله يتلقى القسم الاكبر من تمويله (700 مليون دولار سنويا) من الحكومة الايرانية.