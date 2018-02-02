ورثة الشاعر والاعلامي محمد الطنجاوي يسلمون خزانته للمكتبة الوطنية المغربية

عبد الاله التهاني وقيس بن يحيى لدى التوقيع على وثيقة منح خزانة الراحل مجمد الطنجاوي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

«إيلاف» من الرباط: تسلمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، خزانة الشاعر والكاتب الصحفي المرحوم محمد بنيحيى "الطنجاوي" ، وذلك في حفل جرى تنظيمه أمس الخميس بمقر المؤسسة بالرباط، بحضور زوجة وأبناء الفقيد وأفراد من أسرته، وعدد من مسؤولي وأطر المكتبة الوطنية.

و تناول الكلمة بهذه المناسبة عبدالاله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية، و قيس بنيحي نجل الشاعر والصحفي محمد الطنجاوي ، حيث استعرضا معا محطات وملامح من سيرة الأديب والصحفي الراحل.

كما أبرزا دوره المتميز واسهامه المتواصل، في الحياة الثقافية والساحة الإعلامية بالمغرب، منذ شبابه المبكر .

وتتشكل هذه المجموعة القيمة من خزانة المرحوم محمد بنيحي الطنجاوي من 1128 مطبوعا، تغطي مجالات معرفية متنوعة، وخاصة في ميادين الآداب والتاريخ والحضارة ، والعلوم الإنسانية، والقانون ، والعلوم السياسية، والمعرفة الدينية، والموسوعات العلمية، ومؤلفات ومجلات ومصنفات متنوعة المواضيع.

صورة تذكارية للمسؤولين في المكتبة الوطنية وعائلة الطنجاوي

وجرى بالمناسبة توقيع عقد الهبة من طرف قيس بنيحيى، ممثلا لورثة محمد بنيحيى "الطنجاوي" ، وعبد الإله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، ممثلا لهذه المؤسسة.

وتتعهد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بمقتضى عقد الهبة الموقع، بضمان صيانة "مجموعة محمد بنيحيى "الطنجاوي" ،ومعالجتها ببليوغرافيا، في شروط لائقة تضمن حفظها وتوفير الشروط والظروف المناسبة، والكفيلة بضمان استفادة الباحثين والطلبة من محتوياتها، والاطلاع على ما تضمه من أمهات الكتب والمصنفات والمطبوعات، في مختلف مناحي المعرفة.كما تعهدت المؤسسة برقمنة الرصيد الوثائقي لهذه المجموعة القيمة، طبقا للمعايير التوثيقية المعتمدة من طرفها، والتي تتسم بالمهنية العالية،وتحترم جميع الحقوق والضمانات المتعلقة بحقوق التأليف والملكية الفكرية.