الفائزون بنوبل للآداب من 1901 إلى اليوم

لندن: حين توفي المخترع السويدي ألفريد نوبل في عام 1896، أوعز في وصيته باستحداث خمس جوائز بينها جائزة نوبل للآداب. تُمنح هذه الجائزة للكتاب الذين انتجوا "أبرز عمل في اتجاه مثالي". لكن عائلة نوبل نقضت بنود الوصية، فمرت خمس سنوات قبل أن تُمنح أول مرة.



في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للآداب منذ عام 1901.





1901 - 1910



1901

سالي برودوم (1837-1907)

كاتب فرنسي، اسمه الأصلي رينيه فرانسوا أرمان برودوم. فاز بأول جائزة نوبل للآداب تقديرًا لأعماله الشعرية.



1902

كريستيان ماتياس مومسن (1817-1903)

كاتب ألماني-اسكندنافي. وُصف بأنه "أكبر استاذ على قيد الحياة في فن الكتابة التاريخية"، مع اشارة خاصة إلى عمله الضخم "تاريخ روما".



1903

بيرنشتاين مارتينوس بيورنسون (1832-1910)

كاتب نرويجي فاز بجائزة نوبل بفضل شعره "النبيل الرائع ومتعدد الأشكال الذي يتميز بصفاء روحه".



1904

فريدريك ميسترال (1830-1914) وخوسيه ايشاغاري آيزاغيري (1832-1916)

ميسترال كاتب فرنسي نشر أربعة اعمال رومنسية نثرية وقاموسًا ومذكرات. مُنح الجائزة اعترافًا بـ"الأصالة المنعشة لنتاجه الشعري". وآيزاغيري كاتب إسباني فاز بالجائزة تقديرًا لأعماله "العديدة والرائعة التي أحيت التقاليد العريقة للدراما الإسبانية".



1905

هنريك سينكيفيتش (1846-1916)

كاتب بولندي. مُنح الجائزة "على استحقاقاته المتميزة بوصفه كاتبًا ملحميًا. اشهر اعماله "كو فاديس" وهو دراسة للمجتمع الروماني في زمن نيرون.



1906

غيوسي كاردوتشي (1835-1907)

كاتب ايطالي. استاذ الأدب في جامعة بولونيا بين عامي 1860 و1904. مُنح الجائزة اعترافًا "بسعة علمه وبحوثه النقدية، لكن قبل ذلك طاقته الخلاقة وقوته الوجدانية التي طبعت روائعه الشعرية".



1907

رديارد كبلينغ (1865-1936)

كاتب بريطاني. له روايات وأعمال شعرية وقصص قصيرة تدور حوادثها في الهند وبورما. مُنح الجائزة "تقديرًا لقوة الملاحظة وأصالة المخيلة".



1908

رودولف كريستوف يوكن (1846-1926)

كاتب الماني. نال الجائزة تقديرًا "لبحثه الدؤوب عن الحقيقة وقوة فكره الثاقبة واتساع رؤيته".



1908

سيلما أوتيليا لوفيسا لاغيروف (1858-1940)

كاتبة سويدية. تستحضر حياة الريف والطبيعة في شمال السويد. مُنحت الجائزة "تقديرًا لمثاليتها السامية ومخيلتها الحية ورؤيتها الروحية".



1910

بول يوهان لودفيغ هايسي (1830-1914)

كاتب ألماني. روائي وشاعر ومسرحي فاز بالجائزة "تكريمًا لفنه الرفيع المفعم بالمثالية خلال حياته الابداعية المديدة".



1911-1920



1911

كونت موريس بوليدور ماري برنارد ماترلينك (1862-1949)

كاتب بلجيكي. نال الجائزة "تقديرًا لنشاطاته الأدبية متعددة الجوانب وخاصة اعماله المسرحية المتميزة بالمخيلة الشعرية".



1912

غيرهارد يوهان روبرت هاوبتمان (1862-1946)

كاتب ألماني. فاز بالجائزة تقديرًا "لنتاجه المتنوع والمتميز في عالم فن الدراما".



1913

رابندراث طاغور (1861-1941)

كاتب هندي. مُنح الجائزة تقديرًا "لنثره الحساس والمنعش والجميل الذي بمهارة عالية جعل فكره الشعري المعبر عنه بكلماته الانكليزية الخاصة جزء من أدب الغرب".



1914

مُنحت قيمة الجائزة النقدية إلى الصندوق الخاص لقسم جائزة نوبل للآداب.



1915

رومان رولان (1866-1944)

كاتب فرنسي. مُنح الجائزة اعترافًا بـ"المثالية السامية لنتاجه الأدبي وتعاطفه وحبه للحقيقة الذي وصف به انماطًا مختلفة من البشر".



1916

كارل غوستاف فيرنر فون هايدنستام (1859-1940)

كاتب سويدي. فاز بالجائزة تقديرًا لأهميته "بوصفه أكبر ممثلي الحقبة الجديدة في أدبنا".



1917

كارل أدولف غيلروب وهنريك بونتوبيدان

كاتبان دانماركيان، الأول فاز بالجائزة على "شعره الثري والمتنوع "، والثاني على "توصيفاته الأصيلة للحياة في الدانمارك اليوم".



1918

مُنحت قيمة الجائزة النقدية إلى الصندوق الخاص لقسم جائزة نوبل للآداب.



1919

كارل فريدريك غيورغ شبيتلير (1845-1924)

كاتب سويسري فاز بالجائزة تقديرًا لعمله الملحمي "ربيع أولمبي".



1920

كنوت بيدرسن هامسون (1859-1952)

كاتب نرويجي. فاز بالجائزة تقديرًا لعمله الضخم "نمو الأرض".



1921 إلى 1930



1921

أناتول فرانس (1844-1924)

كاتب فرنسي. كان في أحيان كثيرة يعتبر أعظم كتاب فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. مُنح الجائزة "اعترافًا بإنجازاته الأدبية الرائعة".



1922

خاسنتو بينيفيتي (1866 ـ1954)

كاتب إسباني. فاز بالجائزة على "الطريقة البهيجة التي واصل بها التقاليد العريقة للدراما الإسبانية".



1923

وليام بتلر ييتس (1865-1939)

كاتب إيرلندي. فاز بالجائزة لشعره المتميز "الذي يعبر عن روح أُمة كاملة بشكل فني رفيع".



1924

فلاديسلاف ستانيسلاف ريمونت (1868-1925)

كاتب بولندي. مُنح الجائزة تقديرًا لعمله الملحمي "الفلاحون".



1925

جورج برنارد شو (1856-1950)

كاتب بريطاني - إيرلندي. يعتبر أهم كاتب مسرحي بريطاني منذ شكسبير. مُنح الجائزة "على مثاليته المتميزة وانسانيته الكبيرة وسخريته المنعشة المترعة في احيان كثيرة بجمال شعري فريد".



1926

غرازيا ديليدا (1871-1936)

اسمها الحقيقي غرازيا ماديساني. كاتبة إيطالية فازت بالجائزة على كتاباتها "التي تصور بوضوح تشكيلي الحياة في جزيرة منشئها".



1927

هنري بريجسون (1859-1941)

كاتب فرنسي. فاز بالجائزة "اعترافًا بأفكاره الثرية والمنعشة ومهارته الفذة في طرحها".



1928

زيغريد اوندسيت (1882-1949)

كاتبة نرويجية. فازت بالجائزة على تصويرها المؤثر للحياة النرويجية خلال العصور الوسطى.



1929

توماس مان (1875-1955)

كاتب ألماني. فاز بالجائزة تقديرًا لأعماله الأدبية المتميزة، خصوصًا عمله الملحمي "بودنبروكس" بوصفه من الأعمال الكلاسيكية في الأدب الحديث.



1930

سنكلير لويس (1885-1951)

كاتب أميركي. فاز بالجائزة على "فنه الحيوي والتصويري في الوصف وقدرته على صوغ انماط جديدة من الشخصيات بطرافة وفكاهة".



1931 إلى 1940



1931

كارل إكسيل كترلفيلد (1864-1931)

كاتب سويدي. مُنح الجائزة على أعماله الشعرية.



1932

جون غولزورثي (1867-1933)

كاتب بريطاني. مُنح الجائزة على سرده الفني الذي يبلغ أرقى أشكاله في عمله "قصة فورسايت الملحمية".



1933

إيفان إليكسييفيتش بونين (1870-1953)

كاتب روسي. مُنح الجائزة على "فنة الذي واصل به التقاليد الروسية الكلاسيكية في كتابة النثر".



1934

لويجي بيرانديللو (1867-1936)

كاتب إيطالي. فاز بالجائزة "لإحيائه فن الدراما والمشهد بجرأة وعبقرية".



1935

مُنحت قيمة الجائزة النقدية إلى الصندوق العام والصندوق الخاص بجائزة نوبل للآداب.



1936

يوجين غلادستون اونيل

كاتب اميركي. فاز بالجائزة على "قوة أعماله الدرامية وصدقها وعاطفتها الصميمة التي تسجد مفهومًا أصيلًا للمأساة".



1937

روجر مارتن دو غار (1881-1958)

كاتب فرنسي. مُنح الجائزة على "قوته الفنية وصدقه في تصوير الصراع الانساني والجوانب الأساسي من الحياة المعاصرة".



1938

بيرل باك (1892-1973)

الاسم المستعار للكاتبة الاميركية بيرل وولش أو سايدنستيكر. نالت الجائزة على "وصفها الملحمي الثري لحياة الفلاحين في الصين وروائعها البيوغرافية".



1939

فرانز ايميل سيلانبا (1888-1964)

كاتب فنلندي. فاز بالجائزة على "فهمه العميق لفلاحي بلده وفنه الرائع في تصويره طريقة حياتهم وعلاقتهم بالطبيعة".



1940

مُنحت قيمة الجائزة النقدية إلى الصندوق العام والصندق الخاص لقسم جائزة نوبل للآداب.





1941-1950



1944

يوهانس فيلهلم ينسن (1873-1950)

كاتب دانماركي. مُنح الجائزة على "مخيلته الشعرية التي تجمع بين اهتمام فكري واسع النطاق واسلوب ابداعي جريء".



1945

غابريلا ميسترال (1830-1914)

الاسم المستعار للكاتبة التشيلية لوسيا غودوي الساياغا. مُنحت الجائزة على "شعرها الوجداني الذي يستوحي عواطف قوية".



1946

هيرمان هيسة (1877-1962)

كاتب ألماني-سويسري. مُنح الجائزة على كتاباته "التي تجسد المثل الانسانية الكلاسيكية والسمات الراقية لأسلوبه".



1947

أندريه جيد

كاتب فرنسي. فاز بالجائزة على "كتاباته الشاملة والمهمة فنيًا التي تُقدَّم فيها القضايا والحالات الانسانية بحب لا يعرف الخوف للحقيقة وبصيرة نفسية ثاقبة".



1948

توماس ستيرنز إليوت

كاتب بريطاني - أميركي: مُنح الجائزة على "مساهمته المتميزة والريادية في الشعر الحديث".



1949

وليام فولكنر (1897-1962)

كاتب اميركي. نال الجائزة على "مساهمته القوية والفريدة فنيًا في الرواية الاميركية الحديثة".



1950

برتراند راسل

مفكر بريطاني. مُنح الجائزة اعترافًا بـ"كتاباته المتنوعة والمهمة التي يدافع فيها عن المثل الانسانية وحرية الفكر".



1951-1960



1951

بار فابيان لاغركفيست (1891-1974)

كاتب سويدي. مُنح الجائزة على "حيوتيه الفنية وتفكيره المستقل في سعيه من خلال شعره إلى إيجاد إجابات عن المسائل الأزلية التي تواجه البشرية".



1952

فرانسوا مورياك (1885-1970)

كاتب فرنسي. مُنح الجائزة على "بصيرته الروحية العميقة وحدته الفنية اللتين اخترق بهما دراما الحياة الانسانية في رواياته".



1953

السير ونستون تشرتشل (1874-1965)

كاتب بريطاني. نال الجائزة على "إتقانه التصوير التاريخي والبيوغرافي وقدرته الخطابية الفذة في الدفاع عن قيم إنسانية عليا".



1954

إيرنست همنغواي (1899-1961)

فاز بالجائزة على "إتقانه فن السرد كما تبدى أخيرًا في روايته "الشيخ والبحر"، وتأثيره في الاسلوب المعاصر".



1955

هالدور كيليان لاكنيس (1902-1998)

كاتب ايسلندي. نال الجائزة على "قوته الملحمية الحية التي جددت الفن السردي العظيم في إيسلندا".



1956

خوان رامون خيمينيث مانتيكون (1881-1958)

كاتب إسباني. نال الجائزة على "شعره الوجداني الذي في اللغة الاسبانية يشكل مثالًا على الروح السامية والنقاء الفني".



1957

ألبير كامو (1913-1960)

كاتب فرنسي. نال الجائزة على "نتاجه الأدبي المهم الذي يسلط فيه الضوء على قضايا الضمير الانساني في زمننا".



1958

بوريس باسترناك (1890-1960)

كاتب روسي. مُنح الجائزة على "انجازه المهم في الشعر الغنائي المعاصر والتقليد المحلمي الروسي العظيم".



1959

سلفادور كواسيمودو (1901-1968)

كاتب إيطالي. فاز بالجائزة على "شعره الغنائي الذي يعبر فيه عن خبرة الحياة المأساوية في عصرنا".



1960

سان جون بيرس (1887-1975)

كاتب فرنسي. اسمه الحقيقي اليكسي ليغر. نال الجائزة على "التصوير الاستحضاري في شعره الذي يعكس ظروف عصرنا بطريقة رؤيوية".



1961-1970



1961

أيفو اندريتش (1892-1975)

كاتب من يوغسلافيا السابقة. فاز بالجائزة على "القوة الملحمية التي صور بها مصائر بشرية مستوحيًا تاريخ بلده".



1962

جون شتاينبك (1902-1968)

كاتب أميركي. نال الجائزة على "كتاباته الواقعية والمبدعة التي تجمع بين الفكاهة الانسانية والوعي الاجتماعي الحاد".



1963

غيورغوس سيفريس (1900-1971)

كاتب يوناني. اسمه الحقيقي غيورغوس سيفرياديس. فاز بالجائزة على "كتابته الوجدانية المتميزة مستوحيًا العالم الثقافي الهيليني".



1964

جان بول سارتر (1905-1980)

كاتب فرنسي. مُنح الجائزة على "عمله الغني بالأفكار والزاخر بروح الحرية والبحث عن الحقيقة الذي ترك أثرًا بالغًا في عصرنا". لكنه رفض تسلم الجائزة.



1965

ميخائيل شولوخوف (1905-1984)

كاتب روسي. فاز بالجائزة على "قوته الفنية وتصويره الصادق في عمله الملحمي "الدون الهادئ" لمرحلة تاريخية من حياة الشعب الروسي".



1966

شموئيل يوسف أغنون (1888-1970) ونيلي ساكس (1891-1970)

أغنون كاتب إسرائيلي فاز بالجائزة على "فنه في السرد"، وساكس كاتبة سويدية شاطرته الجائزة على "كتابتها الوجدانية والدرامية المتميزة".



1967

ميغيل انغيل استورياس (1899-1974)

كاتب غواتيمالي. فاز بالجائزة على "انجازه الأدبي راسخ الجذور في تقاليد الشعوب الهندية لأميركا اللاتينية".



1968

يوسيناري كاواباتا (1899-1972)

كاتب ياباني. فاز بالجائزة على "اتقانه فن السرد الذي يعبر فيه بحساسية عن جوهر العقل الياباني".



1969

صاموئيل بيكيت (1906-1989)

كاتب ايرلندي. فاز بالجائزة "على كتاباته التي تكتسب ارتقاءها في بؤس الانسان بأشكال روائية ومسرحية جديدة".



1970

ألكسندر سولجينيتسن (1918-2008)

كاتب روسي. نال الجائزة على "القوة الأخلاقية التي واصل بها تقاليد الأدب الروسي".



1971-1980



1971

بابلو نيرودا (1904-1973)

كاتب تشيلي. اسمه الحقيقي نيفتالي ريماردو ريس باسوالتو. فاز بالجائزة على "شعر يبعث الحياة في مقدرات قارة وأحلامها".



1972

هاينريش بول (1917-1985)

كاتب ألماني. نال الجائزة على كتاباته "التي أسمهت في تجديد الأدب الالماني".



1973

باتريك وايت (1912-1990)

كاتب أسترالي. نال الجائزة على "فنه الروائي الملحمي والنفسي الذي أدخل قارة جديدة في عالم الأدب".



1974

إفيند يونسون (1900-1976)

كاتب سويدي. فاز بالجائزة على "فنه السردي في خدمة الحرية عبر الأوطان والعصور".



1975

يوجينيو مونتالي (1896-1981)

كاتب إيطالي. فاز بالجائزة على "شعره المتميز في تفسيره القيم الانسانية بحساسية فنية مرهفة".



1976

سول بيلو (1915-2005)

كاتب أميركي. مُنح الجائزة على "فهمه الإنساني وتحليله الدقيق للثقافة المعاصرة اللذين يجتمعان في عمله".



1977

فيسنتي الكسندر (1898-1984)

كاتب إسباني. فاز بالجائزة على "كتابة شعرية مبدعة تلقي ضوء على الوضع البشري في الكون ومجتمع اليوم".



1978

آيزاك بوشيفيس سنغر (1904-1991)

كاتب اميركي من أصل بولندي. فاز بالجائزة على "فنه الروائي المتقد عاطفة الذي يبعث الحياة في أوضاع بشرية عامة".



1979

أوديسيوس اليتيس (1911-1996)

كاتب يوناني. اسمه الحقيقي اوديسيوس اليبوديليس. نال الجائزة على شعره "الذي يصور نضال الانسان الحديث من اجل الحرية والابداع".



1980

تشيسلاف ميلوش (1911-2004)

كاتب اميركي ذو اصل بولندي. فاز بالجائزة على التعبير عن "وضع الانسان المكشوف في عالم من النزاعات الحادة".



1981-1990



1981

أياس كانيتي (1908-1994)

كاتب بريطاني من أصل بلغاري. فاز بالجائزة على "كتاباته التي تتسم بنظرة واسعة وكنز من الافكار والقوة الفنية".

1982

غابريل غارسيا ماركيز (1928-2014)

كاتب كولومبي. فاز بالجائزة على "رواياته وقصصه القصيرة التي يتضافر فيها الخيالي والواقعي في عالم غني البناء من الخيال يعكس حياة قارة وصراعاتها".



1983

وليام غولدنغ (1911-1993)

كاتب بريطاني. فاز بالجائزة على "رواياته التي تلقي ضوء على الوضع البشري في عالم اليوم".



1984

ياروسلاف سايفرت (1901-1986)

كاتب تشيكي. فاز بالجائزة على "شعره الذي رسم صورة تحريرية لروح الانسان الصلبة وتعدد قدراته".



1985

كلود سيمون (1913-2005)

كاتب فرنسي. فاز بالجائزة على الجمع "بين ابداع الشاعر وابداع الرسام في تصوير الوضع البشري".



1986

وولي سوينكا (1934-)

كاتب نيجيري. فاز بالجائزة عل اعماله التي تصور "دراما الوجود" من منظور ثقافي واسع.



1987

جوزيف برودسكي (1940-1996)

كاتب أميركي من أصل روسي. فاز بالجائزة على "كتاباته المفعمة بالوضوح الفكري والحدة الشعرية".



1988

نجيب محفوظ (1911-2006)

كاتب مصري. فاز بالجائزة على "اعماله الغنية بظلالها التي شكلت فنًا روائيًا عربيًا يسري على البشرية جمعاء".



1989

كاميلو خوسيه سيلا (1916-2002)

كاتب إسباني. فاز بالجائزة على "نثره الغني الحاد الذي يشكل رؤية تتسم بالتحدي إلى ضعف الانسان".



1990

أوكتافيو باث (1914-1998)

كاتب مكسيكي. فاز بالجائزة "على كتابته بعاطفة متقدة ذات آفاق واسعة تتسم بذكاء حسي وصدق انساني".



1991-2000



1991

نادين غورديمر (1923-2014)

كاتبة جنوب افريقية. نالت جائزة نوبل على "كتاباتها الملحمية الرائعة التي كانت ذات فائدة كبيرة للبشرية".



1992

ديريك وولكوت (1930-)

كاتب من جزيرة سانت لوسيا الكاريبية. فاز بالجائزة على أعماله الشعرية "المشفوعة برؤية تاريخية نتيجة التزامه التعدد الثقافي".



1993

توني موريسون (1930-)

كاتب أميركي. فاز بالجائزة على "روايات تتسم بقوة رؤيوية واجواء شعرية" تمنح حياة "لجانب أساسي من الواقع الاميركي".



1994

كينزابورو اوي (1935-)

كاتب ياباني. مُنح الجائزة على "ابداعه عالمًا متخَيلا بقوة شعرية" حيث تلتحم الحياة بالأسطورة "لرسم صورة المأزق الانساني اليوم".



1995

شيموس هيني (1939-2013)

كاتب إيرلندي. فاز بالجائزة على "اعمال ذات جمال وجداني وعمق أخلاقي".



1996

فيسلافا شيمبو رسكا (1923-2012)

كاتبة بولندية. فازت بالجائزة على "شعرها الذي يسمح للسياق التاريخ والبيولوجي أن يظهر في شظايا من واقع الانسان".



1997

داريو فو (1926-)

كاتب ايطالي. مُنح الجائزة لأنه "يحاكي مهرجي القرون الوسطى بهيبة حارقة ودفاع عن كرامة المسحوقين".



1998

خوسيه ساراماغو (1922-)

كاتب برتغالي. فاز بالجائزة لأنه "بحكاياته يمكّننا دائمًا من أن نستوعب من جديد واقعًا وهميًا".



1999

غونتر غراس (1927-2015)

كاتب ألماني. فاز بالجائزة على "قصصه السوداء العابثة التي تصور الوجه المنسي للتاريخ".



2000

غاو شنغجيانغ (1940- )

كاتب فرنسي من اصل صيني. فاز بالجائزة على عمله "الذي فتح طرقًا جديدة للرواية والدراما الصينية".



2001-2010



2001

السير فيديادهار سوراجبراساد نيبول (1932-)

كاتب بريطاني. فاز بالجائزة لأن أعماله "تجبرنا على أن نرى حضور التواريخ المقموعة".



2002

أيمري كيرتيس (1929-2016)

كاتب مجري. فاز بالجائزة على كتاباته التي ترينا "خبرة الفرد الهشة ضد عسف التاريخ الهمجي".



2003

جي. أم. كويتزي (1940-)

كاتب جنوب أفريقي. فاز بالجائزة لأنه "يصورة بأقنعة لا تُحصى دور الغريب المفاجئ".



2004

ألفريدا يلينك (1946-)

كاتبة نمساوية. فازت بالجائزة على "تدفق اصواتها الموسيقية والأصوات المضادة في روايات ومسرحيات تكشف سخف الكيليشهات الاجتماعية وقوتها القمعية".



2005

هارولد بنتر (1930-2008)

كاتب بريطاني. فاز بالجائزة على "مسرحياته التي ترفع الغطاء عن الهاوية تحت الثرثرة اليومية وتقتحم غرف الظلم المغلقة".



2006

أوهران باموك (1952-)

كاتب تركي. مُنح الجائزة لأنه "في البحث عن روح مدينته الأولى اكتشف رموزًا جديدة لصدام الحضارات وتفاعلها".



2007

دوريس لسينغ (1919-2013)

كاتبة بريطانية (مولودة في بلاد فارس). فازت بالجائزة على "شكوكيتها ونارها وقوتها الرؤيوية".



2008

جي. أم. لوكليزيو (1940-)

كاتب فرنسي. فاز بالجائزة لأنه "صاحب مغامرة شعرية ونشوة حسية، ومستشكف انسانية تتعدى الحضارة السائدة وتحتها".



2009

هيرتا مولر (1953-)

كاتبة ألمانية. فازت بالجائزة لأنها "ترسم مشهد المحرومين بكثافة الشعر وصراحة النثر".



2010

ماريو فارغاس يوسا (1936- )

كاتب بيروفي. فاز بالجائرة على اعماله التي "ترسم صورًا مؤثرة لمقاومة الفرد وتمرده وهزيمته".



2011-2017



2011

توماس ترانسترومر (1931-2015)

شاعر سويدي. فاز بالجائزة لأن اعماله تفتح لنا "مدخلا جديدًا إلى الواقع".



2012

مو يان (1955-)

كاتب صيني. فاز بالجائزة لأنه "يدمج بواقعية هلوسية الحكايات الفولكلورية والتاريخ واليوم الحاضر".



2013

أليس مونرو (1931-)

كاتبة كندية. مُنحت الجائزة لأنها "سيدة القصة القصيرة المعاصرة".



2014

باتريك موديانو (1945-)

كاتب فرنسي. فاز بالجائزة "تقديرًا لفن الذاكرة الذي يستحضر به مصائر البشرية الأصعب على الفهم".



2015

سفيتلانا الكسييفيتش (1948-)

كاتبة أوكرانية-بيلوروسية. فازت بالجائزة على "كتاباتها متعددة الأصوات بوصفها نصبًا للمعانة والشجاعة في زمننا".



2016

بوب ديلان (1941-)

مغنٍ أميركي. فاز بالجائزة على "ابداعه اشكال تعبير شعرية جديدة في تقليد الغناء الاميركي العريق".



2017

كازوو إيشيغورو (1954-)

كاتب بريطاني. فاز بالجائزة على "رواياته ذات القوة العاطفية الكبيرة التي كشفت الهاوية تحت حسنات الواهم بالارتباط بالعالم".





أعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ثوت". الأصل منشور على الرابط:

https://www.thoughtco.com/ nobel-prize-in-literature- winners-4084778?utm_source= emailshare&utm_medium=social& utm_campaign= mobilesharebutton2