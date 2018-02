مشاهير ألفوا فأخفقوا… آخرهم ايفانكا ترمب!

القاهرة: كشفت تقديرات نشرتها مجلة فوربس الأميركية أن كتاب Women Who Work التي ألفته إيفانكا ترمب، إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أرادت أن تنشر من خلاله بعض الإرشادات والتوجيهات التي يمكن أن تفيد الفتيات صغيرات السن، لم يُبَع منه سوى 31900 نسخة منذ نشره في مايو 2017 حتى نهاية العام.



خسائر أكبر

لتقريب الصورة أكثر، أوضحت فوربس أن الكتاب لم تحقق مبيعاته إلا 1.1 مليون دولار، تحصل منه دار النشر على 566 ألف دولار، بينما دفعت هي في المقابل مبلغًا مقدمًا قدره 787500 دولار، وهو ما يعني أنها خسرت 220 ألف دولار على الأقل بسبب ذلك الكتاب.



لكن دار النشر نفسها، وهي دار "ميلفايل هاوس"، توقعت تكبدها خسائر أكبر بإعلانها أن الخسارة ربما تصل إلى 500 ألف دولار، موضحة أن أبرز ما لاحظته من تعاونها مع إيفانكا هو إتقانها المهارة الكبرى التي يمتلكها والدها: إقناع الناس بأن يتحملوا نسب بسيطة من المخاطر وأن يدفعوا في نفس الوقت ثمن الامتياز.

في هذا الخصوص، لفتت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى حالات نشر مماثلة تكبدت فيها دور النشر بعض الخسائر بسبب تعاونها مع أسماء معروفة، تمامًا مثلما حدث مع كتاب المذيعة التلفزيونية انثيا تيرنر التي سردت فيه قصة حياتها وحصلت في مقابله على مبلغ قدره 400 ألف استرليني. وكذلك رواية Fools Rush In التي لم يبع منها سوى 451 نسخة في الأسبوع الأول من نشرها.



البيع قليل

نوهت غارديان أيضا بكتاب Celebrate الذي أعدته بيبا ميدلتون عن طرائق التخطيط للحفلات، وحصلت مقابله على مقدم قدره 400 ألف جنيه استرليني، ولم يبع إلا 2000 نسخة في أول أسبوع.

يقال إن دار النشر التي تعاونت معها قررت في وقت لاحق عدم تجديد التعاقد معها مرة أخرى، بسبب ضعف المبيعات التي تحققها.

وبالمثل، لم يُبَع من كتاب السيرة الذاتية unauthorised الذي سرد فيه جوليان أسانغ الكثير من تفاصيل حياته الخاصة سوى 644 نسخة في أول 3 أيام من بدء طرحه للبيع، بعدما حصل على دفعة مقدمة تقدر بحوالي 412 ألف جنيه استرليني.

كما حصل نجم الكرة الإنكليزية، واين روني، في عام 2006 على 5 ملايين جنيه استرليني من دار "هاربر كولينز" لنشر 5 كتب على مدار 12 عامًا. لكن، بحسب ما ذكرته صحيفة دايلي ميل بهذا الخصوص، فإن كتابه My Decade in the Premier League لم يبع إلا 6 آلاف نسخة في أول أسبوعين من طرحه للبيع.



تراجع العائدات

يُقال إن النجم الأميركي أرنولد شواريزنغر حصل على الملايين نظير موافقته على نشر كتاب عن سيرته الذاتية وحياته الخاصة، صدر باسم Total Recall، غير أنه لم يبع منه سوى 21 ألف نسخة في الأسبوع الأول لبدء طرحه بالأسواق، وتراجع هذا الرقم إلى 6 آلاف نسخة فقط مع حلول الأسبوع الثاني.

وفي الأخير، قدَّرت فوربس من جانبها أن ايفانكا ستكون بحاجة لبيع أكثر من 200 ألف نسخة من كتابها كي تتمكن من تجميع مبلغ يضاهي المقدم الذي حصلت عليه من دار النشر، وهي ذات النقطة التي ستبدأ من خلالها في كسب العائدات الخاصة بالكتاب.





أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "غارديان" البريطانية، الأصل منشور على الرابط:

https://www.theguardian.com/ books/booksblog/2018/feb/01/ ivanka-trump-wayne-rooney-and- the-art-of-the-bad-book-deal- women-who-work