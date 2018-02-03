"الحدود" للبلغارية كابكا كاسابوفا هو كتاب العام في أدب الرحلة

كانت جائزة كتاب ستانفورد دولمان لأدب الرحلة لعام 2017 من نصيب الكاتبة البلغارية كابكا كاسابوفا، عن كتابها "الحدود"، الذي فاز أيضًا بجائزة جمعية سالتاير لكتاب العام الاسكتلندي.

فاز كتاب "الحدود" للكاتبة كابكا كاسابوفا بجائزة كتاب ستانفورد دولمان لأدب الرحلة لعام 2017 وقيمتها 5000 جنيه استرليني، إنها قصة رحلة إلى "الزاوية الأولى والأخيرة من أوروبا"، حيث تلتقي بلغاريا واليونان وتركيا، كتاب يعتمد على المذكرات والأسطورة والتاريخ والسفر.

قالت سارة ويلر، الكاتبة المتخصصة في أدب الرحلة رئيسة لجنة تحكيم الجائزة: "برزت رواية الحدود بسبب موهبة الكاتبة في رواية القصص، ونثرها الجميل، وموضوعية الموضوع، حيث تقف أوروبا مرة أخرى على أعتاب التغيير. ونعتقد انه كتاب مهم".

الحدود الفائز بجائزة العام في أدب الرحلة

كسابوفا المولودة في بلغاريا في عام 1973، تعيش في اسكتلندا منذ عام 2005، نالت جائزة جمعية سالتاير لكتاب العام الاسكتلندي عن مؤلفها نفسه "الحدود"، وكانت ضمن اللائحة وقصيرة في الولايات المتحدة عن الفئة غير الخيالية في جوائز دائزة نقاد الكتاب الوطني، والتي سيعلن عنها في مارس المقبل.

جائزة ستانفورد دولمان، وكانت سابقًا جائزة دولمان المسماة تيمنًا بويليام دولمان، وهي الآن محور خطة لإصدار جائزة إدوارد ستانفورد لأدب الرحلة. تشمل هذه الخطة التي تحظى برعاية منظمي الرحلات السياحية هايز وجارفيس جائزة للمساهمة البارزة في التأليف عن السفر، والتي نالتها في هذا العام جان موريس التي تشمل أعمالها مؤلفًا كلاسيكيًا عن مدينة البندقية، ومؤلف تاريخي من 1600 صفحة عن الإمبراطورية البريطانية.

لم تتمكن موريس، وهي في تسعينياتها وتعيش في شمال ويلز، من حضور حفل توزيع الجوائز في لندن، لكنها أرسلت رسالة شكر، كتبت فيها: "ما أكتبه ليس رحلة أو سفرًا أو مكانًا، لكن أكتب عن تأثير مكان في حساسية الفرد ". ومن المقرر أن تنشر في مارس كتابها التالي، وعنوانه "السفينة الحربية ياماتو"، وهو يضم بين دفتيه أفكارًا عن الحرب ومعناها.

كابكا كاسابوفا

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "تلغراف". الأصل منشور على الرابط:

http://www.telegraph.co.uk/travel/news/winner-revealed-stanford-dolman-travel-award-kapka-kassabova/