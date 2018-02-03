رأس الخيمة... إمارة لا بدّ من زيارتها؟

إيلاف من بيروت: بين الشواطئ الرملية التي لم تفقد جمالها البكر، والمناظر الخلابة أثناء التنزّه، والرياضات المائية المليئة بالمتعة والمغامرة، تملك إمارة رأس الخيمة الكثير لتقدّمه.

رحلة ساحرة

لا تكفّ رأس الخيمة عن مفاجأة زوارها: جبال وصحاري وأميال من الشواطئ الرملية البيضاء، وبعض من أفضل النزهات لمسافات طويلة في الشرق الأوسط.

منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة

تقع هذه الإمارة على بعد 45 دقيقة بالسيارة من مطار دبي الدولي كما أنّها على حدود مملكة عمان. في السابق، كانت أجزاء أخرى من الإمارات العربية المتحدة تعتبر الذهاب إليها رحلة ساحرة خلال النهار، ولكنها أصبحت على نحو متزايد مقصداً في حد ذاته، يقدّم قدْراً وافراً من السلام والهدوء. في الليل مثلاً، بإمكانك أن تتوجّه إلى واحة وتنام تحت النجوم قبل أن تستيقظ لتناول الإفطار البدوي التقليدي.

في الهواء الطلق

ومع ذلك، فإنّ أكثر ما تشتهر به رأس الخيمة هو أنشطتها في الهواء الطلق. يمكنك استكشاف الصحراء إما على ظهر الخيل أو الجمل أو كجزء من سفاري في سيارة بدفع رباعي. ويعتبر جبل جيس المهيب أعلى قمة جبلية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ ارتفاعه 1934 متراً، وعندما تتساقط الأمطار، فإنّ الوديان تمتلئ بالنباتات والجداول.

مناظر خلابة لا مثيل لها في العالم

قد تصل درجات الحرارة على الجبال إلى 10 درجات أقل من بقية دولة الإمارات العربية المتحدة – وهذا مفيد بشكل خاص في أشهر الصيف. والجدير بالذكر أنّ جبل جيس وسلسلة جبال هاجر المحيطة توفر مجموعة واسعة من مسارات المشي والدراجات الهوائية. وسوف تصبح قريبا أيضاً موطناً لأطول مسار انزلاقي في العالم.

وللحصول على يوم مفعم بالأدرينالين، ستجد في المنطقة أول فيا فيراتا (Via Ferrata) ، أي "الطريق الحديدي". هناك، يأخذك مدرّبون على مسار طوله أكثر من كيلومتر يتضمّن كابلات من الصلب لضمان أمان المتسلّقين، ويستغرق هذا النشاط حوالى أربع ساعات ولكن هناك أيضاً ثلاثة مسارات انزلاقية ziplines لتسريع نزولك فوق أخاديد وصخور شديدة الانحدار.

حياة هادئة في رأس الخيمة

أما للعائلات التي ترغب في القيام بنزهة أسهل، فيمكنها أن تذهب إلى وادي شوكة، الذي يؤدّي إلى سدّ مليء بالماء في يناير وفبراير. وإذا كنت لا ترغب في التنزّه، فثمة طرقات جديدة تخوّلك القيادة بين الجبال مع الكثير من الأماكن للتوقف.

بصمات التاريخ والطبيعة

وفي هذه الإمارة ترك التاريخ بصماته أيضاً. استمتع باستكشاف حصون التلال؛ في الواقع، نجحت القبائل حول ضیان في محاربة غزو بريطاني في القرن التاسع عشر، وتمّ ترمیم أبراج المراقبة بین أشجار النخیل. وتشتهر قرية خات بينابيعها الحرارية الغنية بالمعادن والتي تصل درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة. لذلك فهي تشكّل خلال أشهر الشتاء، وجهة يقصدها الكثيرون، علماً أنّها مجهّزة بغرف لتبديل الملابس وخزائن للزوار.

جبال وصحاري ومياه

كما أن الصحاري المتموجة في رأس الخيمة تحضن واحة قديمة، وهي واحدة من أكثر المناطق خصوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وما كان في السابق مكاناً للبدو يرعون فيه الحيوانات، أصبح مخيمات بين عشية وضحاها، تتيح الآن للزوار فرصة النوم في الخيام الفاخرة أو ترصُّد الغزلان والأوريكس. وتتراوح خيارات التخييم من الساحرة والمتواضعة إلى الفاخرة جدا. وبفضل التلوث الضوئي المنخفض للغاية والحد الأدنى من الغطاء السحابي، يمكنك مشاهدة مجموعات النجوم والكوكبات في الليل.

أنشطة مائية

الحياة في حضن الطبيعة

ويعتبر الخط الساحلي الذي تبلغ مساحته 64 كيلومتراً في رأس الخيمة، مكاناً مميزاً بدوره. فبالإضافة إلى مجموعة من الفنادق الفاخرة، تجد أميالاً من الشواطئ الرملية غير المفسَدة وغابات المنغروف. في الأشهر الأكثر برودة من فصل الشتاء، تتّخذ السلاحف الخضراء النادرة هذا المكان ملاذاً لها. ولكن في أي وقت كان من السنة، تجد هناك أكثر من 700 نوع من الأسماك – ويمكنك أن تذهب إلى أفضل المواقع برفقة غوّاصين محترفين. وتجدر الإشارة إلى أنّ صيد اللؤلؤ لا يزال وسيلة للحياة في رأس الخيمة.

وإذا كنت ترغب في البقاء فوق المياه، يمكنك الاختيار بين التزلج على الماء، التزلج الهوائي، التزلج على اللوح الهوائي الطائر وغيرها من الأنشطة. وبالطبع دعونا لا ننسى المدينة الثلجية في رأس الخيمة حيث تجد أنهاراً كسولة ومزلقات للتزحلق، بعضها هادئ ومناسب للعائلات، والبعض الآخر يجعلك تختبر مغامرة مثيرة. إنّه نوع مختلف من الواحات في أرض عريقة.



أعدّت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "الإندبندنت". المادة الأصلية منشورة على الرابط التالي:

http://www.independent.co.uk/travel/why-you-should-visit-the-picturesque-ras-al-khaimah-a8173971.html