تيلرسون يحذر المكسيك من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية

مكسيكو: دعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون المكسيك الجمعة الى اليقظة والحذر من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية في تموز/يوليو المقبل.

والعملاء الروس متهمون باستخدام الدعاية على الانترنت والقرصنة لتقويض العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ودول اوروبية عدة.

ويرفض الكرملين هذه الاتهامات. لكنّ تحقيقا حول ما اذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب تواطأت مع روسيا قد اطلَقَ ازمة سياسية مريرة في الولايات المتحدة.

وطرحت تقارير في واشنطن هذا الاسبوع مخاوف من ان تشهد المكسيك ايضا تدخلا كهذا في تموز/يوليو عندما يختار الناخبون بديلا عن الرئيس انريكه بينا نييتو.

وعندما سئل تيلرسون عن هذا الامر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، اجاب "كل ما استطيع قوله لكم هو اننا نعلم ان روسيا تركت بصماتها في عدد من البلدان حول العالم".

واضاف "نسمع ذلك من نظرائنا الاوروبيين ايضا. نصيحتي الى المكسيك هي كونوا متيقظين. وانتبهوا لما يحدث".

وفي خطاب له الاربعاء قبل بدء جولة تشمل خمسة بلدان في اميركا اللاتينية، حذر تيلرسون من "الدور المقلق" الذي تؤديه الصين وروسيا في اميركا اللاتينية، مطالبا القوى الاقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال تيلرسون ان "اميركا اللاتينية لا تحتاج الى قوى امبريالية جديدة لا تسير سوى وراء مصالحها الخاصة".

