اسرائيل تقترح تحالفاً مع المغرب في الأمن المعلوماتي

الرباط: كشفت مسؤول إسرائيلي كبير عن اقتراح يَشْمل تكوين تحالف بين المغرب وإسرائيل على شاكلة حلف الناتو خاص بالأمن المعلوماتي لتأمين منشأت وإحباط محاولات القرصنة، كما يضمن التحالف الدفاعي المتبادل، بعد تقرير استخباراتي يتوقع أن تُصبح هجمات الإنترنت من أكثر الحملات فتكاً في التاريخ.

وكتبت "المساء" أن مؤسس حاضنة الأمن المعلوماتي في إسرائيل، أعلن أن على الدولة العبريّة إنشاء فرق للاستجابة لحالات الطوارئ وهو تحالف حماية الإنترنت، لإحباط محاولات القرصنة في المجال المدني التي أصبحت متزايدة.

"أونسا" يكشف وجود مواد سامة في بعض أنواع الشاي

بعد أن فجرت مجلة "60 مليون مستهلك" الفرنسية، فضيحة من العيار الثقيل بكشفها عن معطيات خطيرة تؤكّد احتواء أنواع كبيرة ومشهورة من الشاي الذي يروج في الأسواق المغربية على كميات مختلفة من المبيدات الحشرية، مشيرة إلى أن أقل أنواع الشاي تلوثاً يحتوي على بقايا من هذه المبيدات، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، وبعد صمت شبه طويل، ليؤكد صحة الأخبار التي راجت بخصوص احتواء كميات كبيرة من الشاي المستورد من الخارج على كميات مضرة بصحة المستهلكين المغاربة.

"المساء" كتبت أن إقرار المكتب الوطني للسلامة الصحية "أونسا" بوجود بقايا المبيدات الحشرية ببعض أنواع الشاي المتوفّرة في الأسواق الوطنية، يأتي بعد قيام فرق وخبراء المكتب بسلسلة من الأبحاث والتحليلات على عينات من أنواع الشاي، التي قادت، في نهاية المطاف، إلى اكتشاف كميّات

من الشاي لا تستجيب لمعايير وشروط السلامة الصحية المعمول بها دولياً.

اعتقال مصري بطنجة

"الأخبار" كتبت أن مصالح النيابة العامة بمدينة طنجة (شمال)، أعطت تعليماتها بمباشرة بحث قضائي حول ما بات يعرف بالتحايل الناعم في قطاع الطب البديل، بحيث كشفت التحريات عن وجود متلاعبين في هذا الشأن، ليتم توقيف أحد المواطنين المصريين وإحالته على السجن المحلي بطنجة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أنه مباشرة بعد تحقيق سبق أن نشرته في الموضوع، تم فتح بحث قضائي على أوسع نطاق لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال باستعمال مواد مشبوهة يتم استقدامها من بعض الدول الإفريقية دون عرضها على القطاعات الطبية المعنية للموافقة على تداولها.

وأضافت "الأخبار" أنه يرتقب أن ترتفع حصيلة الموقوفين في صفوف هؤلاء المتلاعبين بصحة المواطنين، عقِب شروع هذه المصالح في تحرياتها، خصوصاً وأن تقارير طبّية خاصة يرتقب أن تتوصل بها النيابة العامة حول بعض المنتوجات التي تباع بالمدينة وبعض المحلات ذات الصِّلة، قصد إحالتها على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.

العثماني يمنح الاختصاصات لـثلاثة وزراء

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منح الاختصاصات لثلاثة وزراء جدد عينهم الملك محمد السادس بداية الأسبوع الماضي، بينما مازال عضوين جديدين في حكومته ينتظران مرسوم الاختصاصات.

وأكدت الصحيفة ذاتها صدور ثلاثة مراسيم تتعلّق باختصاصات كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ثم وزير الصحة أنس الدكالي، وأيضاً وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري في آخر عدد للجريدة الرسمية.

وأضافت "أخبار اليوم" أن الجريدة الرسمية لم تصدر بعد مراسيم الاختصاصات لكل من محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف التعاون الإفريقي، ولمحمد الغراس، كاتب الدولة ( وزير دولة) لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني.

لفتيت يطلق سراح العطل لكبار مسؤولي الداخلية

"الصّباح" كتبت أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أطلق سراح العطل لفائدة كبار مسؤولي الوزارة، مركزياً وجهوياً وإقليمياً ومحلياً، بعد إرجاء حركة التعيينات والتنقيلات في صفوف الولاة والعمال إلى نهاية مارس المقبل.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن لفتيت حدد زمن العطلة بالنسبة إلى الولاة والعمال في خمسة أيام، وهو ما أغضب العديد منهم.