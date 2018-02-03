GMT 5:34 2018 السبت 3 فبراير GMT 5:45 2018 السبت 3 فبراير  :آخر تحديث

شرطة الهجرة تدهم عشرات الأماكن في كاليفورنيا

أ. ف. ب.
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لوس انجليس: دهمت شرطة الهجرة الاميركية 77 متجرا ومكتبا في شمال كاليفورنيا خلال الايام الاخيرة بحثا عن موظفين يُحتمل بان اوضاعهم غير قانونية، بحسب بيان تلقته وكالة فرانس برس الجمعة.

عمليات التفتيش الجديدة هذه، ولا سيما في سان فرانسيسكو وسكرامنتو وسان خوسيه، تشير الى تسريع الإجراءات التي تتخذها الشرطة في ولاية كاليفورنيا التي رفضت التعاون مع إدارة الرئيس دونالد ترمب لمساعدة شرطة الهجرة على اعتقال المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة.

جاء في بيان شرطة الهجرة الاميركية ان "التدابير المتخذة في هذا الأسبوع تعكس الجهود المتزايدة (لشرطة الهجرة) لتنفيذ القانون الذي يحظّر تشغيل العمال غير الشرعيين" وذلك من أجل "حماية الوظائف للمواطنين الأميركيين أو أولئك الذين هم في وضع قانوني".

وأعلنت كاليفورنيا نفسها مدينة "ملاذاً"، وهي تشارك خصوصا في تمويل جمعيات حماية المهاجرين، كما أعلنت نحو 400 مدينة نفسها كذلك في مختلف انحاء البلاد، من بينها نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو واوكلاند. وتهدد ادارة ترمب بقطع التمويل الفدرالي عن هذه المدن، وهناك صراع نفوذ بين الجانبين أمام القضاء.


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