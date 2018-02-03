وارسو: دانت سفارة إسرائيل في وارسو الجمعة "موجة هجمات أساسها معاداة السامية" في بولندا، في أوج خلاف دبلوماسي كبير حول مسؤولية بولندا في محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية.

وأقر مجلس الشيوخ البولندي ليل الأربعاء الخميس قانونًا مثيرًا للجدل حول محرقة اليهود، هدفه الدفاع عن صورة البلاد، لكنه أثار غضب إسرائيل. وأثار القانون انتقادات وتحذيرات وقلقًا لدى واشنطن وعدد من المنظمات اليهودية والمؤسسات الدولية.

القانون الذي يريد المحافظون أن يمنع استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية"، في إشارة إلى معسكرين أقامهما النازيون في بولندا خلال الحرب، ينبغي أن يحصل على توقيع رئيس الدولة أندريه دودا ليدخل حيز التنفيذ.

وقالت السفارة "في الأيام القليلة الماضية لم يكن باستطاعتنا إلا أن نلاحظ موجة من التصريحات المعادية للسامية تصل إلى السفارة عبر كل القنوات ووسائل الاتصال، والعديد منها استهدف السفيرة آنا أزاري شخصيًا".

وأشار البيان الى "التصريحات المعادية للسامية التي تملأ الانترنت في بولندا (...) واصبحت الآن موجودة على وسائل الاعلام الرئيسية ايضا، خصوصًا على قناة +تي في بي انفو+" التي قدمت بعد ذلك اعتذاراتها للسفيرة في بيان.

وتحدث معلقو القناة الرسمية عن الموضوع بطريقة ساخرة. وقال "نستطيع القول ان هذه المعسكرات ليست المانية ولا بولندية، بل يهودية". لانه من الذي شغل المحارق؟ ومن مات هناك؟". واعاد احد المعلقين نشر تغريدات على تويتر استخدم فيها عبارات مهينة لليهود.

دانت السفارة ايضًا المعلومات الخاطئة التي بثتها قناة التلفزيون، وخصوصا تلك التي تحدثت عن صلة لم يتم اثباتها بين الانتقادات الاسرائيلية للقانون الجديد واطلاق اعمال دفع تعويضات متواضعة عن العقارات التي تم تأميمها في بولندا من قبل النظام الشيوعي بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يملك عددا منها يهود.

وقالت السفارة في بيان "حتى الآن امتنعنا عن الرد، لكن لم يعد بامكاننا السكوت". وفي وقت لاحق قدمت قناة "تي في بي انفو" اعتذارات رسمية الى السفارة وسحب الرسائل المهينة من تويتر. كما اعلنت ان "اجراءات تأديبية" ستتخذ ضد المسؤولين.

وقالت القناة في بيان معبرة عن اعتذارها للسفيرة الاسرائيلية ان "مجلس ادارة التلفزيون البولندي ترى انه لا يمكن ان يكون هناك مكان في التلفزيون العامن لمضامين تمييزية واقصاء".

ووصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي الجمعة التوتر مع اسرائيل والولايات المتحدة في شان قانون المحرقة بانه "موقت".

وقال رئيس الوزراء الذي دعا مجموعة من الصحافيين الاجانب لمرافقته الى قرية ماركوفا في جنوب شرق البلاد حيث اقيم متحف في ذكرى اسرة بولندية تم القضاء على افرادها لايوائها يهودا ابان الاحتلال النازي "انه تراجع موقت للعلاقات مع اسرائيل والولايات المتحدة، وآمل بان تتحسن قريبا حين نشرح موقفنا".

