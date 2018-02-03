غارة إسرائيلية على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ

القدس: اعلن الجيش الاسرائيلي ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على جنوب غزة السبت بعد اطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب اسرائيل ليلا بدون ان يسبب اصابات.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "ردا على اطلاق صاروخ على جنوب اسرائيل (...) شنت طائرات ضربة على موقع مكون من بنيتين عسكريتين". ولم يسفر اطلاق الصاروخ والغارة الاسرائيلية عن ضحايا. وهو ثاني تبادل لاطلاق النار خلال 24 ساعة.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قصف موقعا لحركة حماس الجمعة في شمال غزة بعد اطلاق صاروخ من القطاع المحاصر، وفق الجيش الاسرائيلي. وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان الطيران الاسرائيلي قصف منطقة قرب بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة عشرين صاروخا وقذيفة هاون على الاقل على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغالبا ما تقوم فصائل اسلامية باطلاق صواريخ، لكن اسرائيل تحمل قادة حماس مسؤولية اي هجمات انطلاقا من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.

وتطبق اسرائيل وحماس وقفا هشا لاطلاق النار منذ انتهاء الحرب التي شنتها الدولة العبرية على غزة صيف 2014 وكانت الثالثة منذ سيطرة الحركة الاسلامية على القطاع في 2007.

