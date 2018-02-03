رئيس حكومة الأردن يتعالج في الخارج!

نصر المجالي: وسط موجة من الاستهجان والرفض حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي، غادر رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي اليوم السبت لإجراء فحوص طبية في مستشفيات الولايات المتحدة.

وطالت موجة الاستهجان والغضب و"السخرية" التصريح الذي أطلقه رئيس الوزراء وفيه طمأن الأردنيين على وضعه الصحي، قائلا في رسالة صوتية ومصورة موجهة للشعب الأردني ونقلها الاعلامي هاني البدري على متن الطائرة المتوجهة الى نيويورك: أنا استمتع بخدمة الاردنيين من خلال منصب كرئيس للوزراء"، مشيرا الى ان ما ينغص عليه في سفره هو ابتعاده عن الأردنيين، وليس وضعه الصحي.

وأكد الملقي الذي غادر عمّان في اجازة خاصة لمدة عشرة ايام يجري خلالها فحوصات طبية في الولايت المتحدة انه يتمتع بصحة جيدة وسيجري فحوصات طبية سريعة ويعود لخدمة الوطن.

وكان الملقي اجرى فحوصات طبية قبل أيام في مدينة الحسين الطبية ونصحه الاطباء بإجراء المزيد من الفحوصات، حيث قالت تقارير إنه بحاجة لـ"تدخل جراحي".

وكان مسوم ملكي صدر بتولي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي اعمال رئيس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة.

ضائقة اقتصادية

وما يأخذه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن علاج رئيس الوزراء في الخارج أنه يغادر وسط ضائقة اقتصادية تعصف بالبلاد، وكذلك عدم مواصلة علاجه في مستشفيات الأردن، حيث إنه ذلك يوجه صدمة للمؤسسات الطبية الأردنية ويثبت عدم قدرتها.

وقال معلق: "بالشفاء العاجل انشاءالله بس السؤال هو معقول يكون العلاج في امريكا على حساب دافعي الضرائب !؟".

وقال آخر: "حكومة تمنع علاج المواطن بمكارم الديوان الملكي والمُلقي مش عاجبه الطب في البلد رايح يتعالج برا على حسابه اكيد"

وفي منشور على (فيسبوك) كتب أحد النشطاء: "الملقي يسلم العبادي مفتاح الرابع و يطير إلى أمريكا".. و الناس عندها قمر وانا عندي قمرين

على بابي واقف قمرين، واحد بالسما والثاني اغلى من العين،، بيفهم بالوما يامداوي قلوب عطشانه، اروي العطشانين، ياللي عيونك مليانه بالحب والحنين.

وقال آخر: "والأهم من كل هالحكي، معقوووول يا دولة أبو الفوز الأردن كلها ما فيها ولا مستشفى واحد من اللي بنتعالج فيه إحنا الهمج الرعاع بقدر يشخص حالتك ويعالجك؟ معقووول دولتك ما عندك ثقة بقطاع الخدمات الصحية اللي أنا متأكدة إنك اشتغلت ليل نهار عشان تحسنها؟! أقسم بالله يا أبو الفوز لو رحت عالمدينة الطبية أو البشير أو مستشفى ماركا أو إيدون حتى ممكن تحصل موعد خلال أسبوع، كونك دولتك يعني !".

بيان سياسي

وفي منشور أشبه ببيان سياسي، قال معلق أردني: سلامات لدولة هاني الملقي لكن في الدول الديمقراطية من المفترض ان المسؤول يتعالج في مستشفيات بلده التي يتعالج بها عامة الناس.

وأضاف: في اسبانيا تتعالج العائلة المالكة في المستشفيات العامة دون ان تأخذ دور احد او ان يغلق المستشفى في وجه العامة بحجة وجود مسؤول كبير في المستشفى .

وقال الناشط: ما زلنا نتحدث عن النهج السائد في الاردن والذي لن يتغير

طالما بقينا على هذا المنوال ... لا شماتة في المرض وبالمقابل فان مستشفياتنا سواء العامة او الخاصة ما زالت تعج بالكفاءات ومنها مدينة الحسين الطبية ومستشفى الجامعة وغيرها من المستشفيات الخاصة .

وختم الناط يقول: نهج ذهاب المسؤولين للعلاج خارج الاردن يجب ان يتوقف، الا اذا تعذر علاج حالته في الاردن وهذه مسؤولية إدارة التأمين الصحي التي تتحمل كلفة العلاج في الخارج !.

وفي الأخير، فإن ناشطة كتبت على (فيسبوك): الأردنيون قلبهم كبير ونقي وانا متاكدة كل واحد سمع انه رئيس الوزراء ممكن عنده مشكلة صحية راح يدعي له بالشفاء، الله يشفيك و بس ترجع حسابنا معك بطريقتنا الاردنية الطيبة !