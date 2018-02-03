تحدثت بي بي سي عربي مع عائلة المقاتلة الكردية التي مثل بجثتها مسلحون سوريون يشاركون في عملية "غصن الزيتون" التي تشنها تركيا على مناطق يسيطر عليها الأكراد شمالي سوريا.

وتأكدت من اسم المقاتلة الحقيقي التي رفض ذووها نشره حاليا خوفا من الانتقام منهم.

وقال أحد أفراد أسرتها إنها من منطقة عين العرب-كوباني وتبلغ من العمر 28 عاما وهي عازبة.

وأضاف أن المقاتلة حاصلة على شهادة التعليم الابتدائي فقط، وقد انضمت للمقاتلين الأكراد طوعيا قبل ثلاث سنوات ونصف.

لغز جسد المقاتلة الكردية "بارين كوباني" المشوه

ما هي الجماعات التي تقاتل إلى جانب تركيا في عفرين؟

وأشار إلى أنها قُتلت قرب مدينة عفرين نهار الخميس بعد رفضها الانسحاب وبقائها وحيدة في جبهة القتال ومغادرة رفاقها.

وكشف أن الأكراد تواصلوا مع بعض أطراف المعارضة السورية المسلحة المشاركة في عملية غصن الزيتون لاستعادة الجثة ولكنهم تلقوا جواباً بأنه لم يبق شيء من الجثة.

وقال إن الأكراد سيشيعونها اليوم السبت في مدينة عفرين بدون جثة.

وقد أثير جدل في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطعي فيديو قصيرين - الأطول منهما تبلغ مدته 70 ثانية - وتظهر في أحدهما جثة مشوهة لمقاتلة كردية قرب مدينة عفرين شمالي سوريا.

كما راجت تساؤلات حول ما إذا كانت المقاتلة قد قامت بتفجير نفسها، أم أن أعضاء من فصائل المعارضة المسلحة قاموا بقطع ثدييها والتمثيل بها.

BBC

وكانت تركيا قد أعلنت نيتها توسيع عملياتها العسكرية لتشمل مدينة منبج، التي انتزعتها القوات الكردية من قبضة تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية عام 2016 بدعم من الولايات المتحدة.