مقتل جنديين تركيين في عملية عفرين

انقرة: قُتل جنديان تركيان السبت خلال العملية التي تشنها أنقرة على مقاتلين أكراد في شمال سوريا، وفق ما أفاد الجيش، ما يرفع عدد القتلى في الجانب التركي منذ بدء الحملة إلى تسعة.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة إرهابية تشكل تهديدا للأراضي التركية.

وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين على حدودها الغربية في عملية شهدت مواجهات شرسة.

وأفاد الجيش التركي أن أحد جنوده قتل في اشتباك فيما قتل اخر في المنطقة الحدودية، بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وتحدث في بيان منفصل عن اعتداء تعرضت له احدى دباباته.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس إن 25 مقاتلا من جيش بلاده وفصائل المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا حتى الآن خلال العملية.

كما قتل سبعة مدنيين بسقوط قذائف على الجانب التركي من الحدود اتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بإطلاقها.

وتشير أنقرة إلى مقتل المئات في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية خلال العملية، الامر الذي لا يمكن التحقق منه في الوقت الحالي.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي خاض تمردا ضد الدولة التركية استمر لثلاثة عقود.

لكن وحدات حماية الشعب الكردية عملت عن قرب مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأثارت عملية أنقرة المنضوية في حلف شمال الأطلسي ضد قوات متحالفة مع واشنطن مخاوف من إمكان اندلاع مواجهة عسكرية بين القوتين.