واشنطن: اكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب السبت ان المذكرة التي تنتقد مكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.آي) والتي كتبها جمهوريو الكونغرس ونشروها، تبرئه في التحقيق الروسي الذي وصفه بأنه "اضطهاد".

وكتب الرئيس تغريدة لم يستخدم فيها صيغة المتكلم وجاء فيها ان "المذكرة تبرىء تماما +ترمب+ في التحقيق. لكن الاضطهاد الروسي مستمر الى ما لا نهاية".

واضاف "بعد سنة من البحث المستمر الذي لم يسفر عن اي نتيجة، فان (تهمة) التواطؤ قد سقطت"، موضحا ان القضاء لم يواجه ايضا اي "عقبة".

وخلص ترمب الى القول ان متابعة التحقيق "عار على اميركا"، مواصلا من خلال هذه الكلمات التشكيك في نزاهة كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيق الفدرالي.

وتعرض المذكرة التي رفع الرئيس السرية عنها خلافا لرأي الشرطة الفدرالية، تجاوزا ارتكبه مكتب التحقيقات الفدرالي من خلال التنصت على عضو سابق في فريق الحملة الجمهورية قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وعبر سماحه بنشر الوثيقة، المجتزأة والمغرضة كما يصفها خبراء مستقلون، تسبب ترمب لنفسه بانتقادات المعارضة الديموقراطية التي باتت تلوح بشبح ازمة دستورية.

