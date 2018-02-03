مقتل ثلاثة جنود باكستانيين في هجوم انتحاري

بيشاور: قتل ثلاثة جنود على الاقل واصيب سبعة اخرون السبت في هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان الباكستانية استهدف معسكرا في شمال غرب باكستان، وفق ما افاد الجيش الباكستاني في بيان.

وقال المكتب الاعلامي للجيش ان المهاجم استهدف ملعبا رياضيا للجيش في منطقة كابال بوادي سوات.

واعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الاعتداء في رسالة الكترونية للصحافيين.

وسيطرت طالبان الباكستانية على وادي سوات بين العامين 2007 و2009 حيث كانت تطبق الشريعة في شكل متشدد وتنفذ اعدامات علنية، وذلك قبل ان يتمكن الجيش من طردها.

وتراجع عدد الهجمات في باكستان في الاعوام الاخيرة بعد سلسلة عمليات عسكرية ضد المتمردين في شمال غرب البلاد المحاذي لافغانستان.

لكن المجموعات المتمردة لا تزال قادرة على شن هجمات دامية واعتداءات وعمليات اغتيال تطاول مسؤولين محليين يتعاونون مع حكومة اسلام اباد.

