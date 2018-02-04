القبارصة اليونانيون ينتخبون رئيسهم

نيقوسيا: يتوجه الناخبون في جمهورية قبرص الاحد الى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس في دورة ثانية يتنافس فيها الرئيس الحالي نيكوس اناستاسيادس وخصمه اليساري ستافروس مالاس حول من هو الافضل لاعادة توحيد الجزيرة وتعزيز التعافي الهش للاقتصاد.

حصل المحافظ اناستاسيادس على 35,50 بالمئة من الاصوات مقابل 30,25 بالمئة لمالاس المدعوم من الشيوعيين في دورة اولى شهدت احجاما كبيرا عن التصويت.

تعتبر المواجهة الاخيرة الاحد اعادة لانتخابات عام 2013 التي تنافس فيها الرجلان ايضا، وشهدت فوز اناستاسيادس وتوليه الرئاسة في هذا البلد المتوسطي العضو في الاتحاد الاوروبي.

لكن هذه المرة مع رفض المرشحين الخاسرين دعم اي من متصدري نتائج الدورة الاولى، يتوقع ان تكون المنافسة محمومة في وقت يسعى اناستاسيادس المحامي السابق الى الفوز بولاية ثانية واخيرة.

يقول المحلل كريستوفوروس كريستوفورو ان "اناستاسيادس ما زال يظهر ان له الافضلية، لكن هناك الكثير من الاسئلة في ما يتعلق بتوجهات الناخبين". ودائما ما يطغى انقسام الجزيرة المستمر منذ نحو 44 عاما على الانتخابات.

وقد تعهد اناستاسيادس البالغ 71 عاما باجراء مفاوضات جديدة مع الزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي بالرغم من انهيار المفاوضات الاخيرة في يوليو الماضي، والتي كانت الاقرب اكثر من اي وقت مضى الى انجاز اتفاق. ويُعدّ وزير الصحة السابق مالاس (50 عاما) من ابرز الداعين الى اعادة توحيد قبرص، وهو انتقد خصمه، لانه لم يقم بما فيه الكفاية للتوصل الى اتفاق.

نجاح مرشحي الدورة الاولى اعتمد على كونهما الاكثر حرصًا على انجاز اتفاق مع القبارصة الاتراك، الامر الذي انعش الامال بامكان تحقيق تقدم. لكن تبقى هناك عقبات رئيسة، منها مستقبل 40 الف جندي تركي يتمركزون في شمال الجزيرة، ومدى الاستعداد للتوصل الى تسوية تعيد توحيد الجزيرة.

معركة اقتصادية

هذه المرة كان الاقتصاد هو الموضوع الطاغي بالنسبة الى نحو 550 الف ناخب قبرصي يوناني، مع تعافي البلاد من ازمة اقتصادية شهدتها عام 2013. ويعتبر اناستاسيادس ان الفضل يعود اليه في التعافي الملفت للبلاد، منذ موافقته على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات دولار يورو بعد اسابيع على تسلمه السلطة.

لكن تبقى هناك تحديات كبرى رغم العدد القياسي للسياح الذين سجلته الجزيرة. فحجم الاقتصاد ما زال اقل مما كان عليه قبل عام 2013، والبطالة تبقى عند نسبة 11% والمصارف تعاني من الديون غير المسددة.

ويلقى مالاس دعم حزب "اكيل" الشيوعي الذي كان في سدة المسؤولية قبل الازمة ويتحمل مسؤوليتها. واستغل اناستاسيادس هذا الامر، وحذر الجمعة من "عودة السياسات الدوغماتية التي قادتنا الى حافة الافلاس".

وبعد سباق باهت، تبدو اللامبالاة عالية بين الناخبين بسبب عدم تمكن اي مرشح من اجتذاب انتباههم وخاصة شريحة الشبان. وتفتح مكاتب الاقتراع ابوابها الساعة 5,00 بتوقيت غرينتش على ان تغلق الساعة 16,00 ت غ. وتعلن النتائج مساء الاحد.

أكثر من أربعة عقود من التقسيم والمفاوضات

يخضع ثلث الجزيرة الشمالي حيث يعيش القبارصة الأتراك لسلطة كيان لا تعترف به الأسرة الدولية انما يحظى باعتراف أنقرة.

ما زالت المستعمرة البريطانية سابقا، مقسومة منذ 1974 عندما اجتاحت القوات التركية الثلث الشمالي من الجزيرة ردا على انقلاب في نيقوسيا.

استقلال ونزاع

في 16 أغسطس 1960، نالت قبرص استقلالها عن المملكة المتحدة. واعتمدت دستورًا يسعى الى الحفاظ على الاستقرار بين سكان الجزيرة المنقسمين.

منحت بريطانيا واليونان وتركيا نفسها في ميثاق حق التدخل، في حال سعت قبرص الى الانضمام الى دولة أخرى. في حينها، كان القبارصة اليونانيون يأملون في الالتحاق باليونان.

في أواخر عام 1963، اندلعت أعمال عنف بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وتم في سنة 1964 انشاء قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في قبرص. وبين 1963 و1964، سجل فقدان نحو 2000 شخص في مواجهات بين المجموعتين.

تقسيم

في 15 يوليو 1974، أطاح انقلاب خطط له قوميون قبارصة يونانيون بهدف الحاق الجزيرة باليونان، برئيس الجمهورية الاسقف مكاريوس الثالث.

وفي 20 يوليو انزلت تركيا قوات في شمال الجزيرة بحجة حماية الاقلية القبرصية التركية التي تمثل أقل من 20% من السكان.

بعد ثلاثة أيام، سقط النظام العسكري في اثينا واتباعه في نيقوسيا.

في 30 يوليو، أقامت تركيا واليونان وبريطانيا، الدول الضامنة لاستقلال قبرص، "منطقة امنية" تحت اشراف جنود الامم المتحدة الموجودين اصلا على الجزيرة منذ 10 سنوات واعترفت بوجود ادارتين منفصلتين.

لكن الجيش التركي واصل تقدمه واستولى في 15 اغسطس على منطقة فماغوستا (شرق). في ديسمبر استعاد الاسقف مكاريوس مهامه كرئيس.

وفقا للسلطات القبرصية اليونانية أوقع النزاع ثلاثة الاف قتيل و1400 مفقود، كما تسبب بنزوح 162 ألف قبرصي يوناني و48 ألف قبرصي تركي، حسب معهد الابحاث من أجل السلام في اوسلو. وانتهى بذلك الاختلاط في جميع المناطق تقريبا.

"جمهورية" معلنة من جانب واحد

في 15 نوفمبر 1983 اعلن زعيم القبارصة الاتراك رؤوف دنكطاش "جمهورية شمال قبرص التركية" على 38% من الاراضي حيث تنتشر القوات التركية. ووحدها أنقرة اعترفت بهذا الكيان.

اولى نقاط العبور

في ابريل 2003 تم فتح اول نقطة عبور على "الخط الاخضر" في نيقوسيا أعقبه فتح نقاط أخرى.

في 2004 استؤنف تبادل السلع.

قبرص والاتحاد الاوروبي

في 24 ابريل رفض القبارصة اليونانيون في استفتاء بنسبة أكثر من 75% خطة لتوحيد الجزيرة باشراف الامم المتحدة وافق عليها القبارصة الاتراك بنسبة 65%.

في الاول من مايو انضمت جمهورية قبرص المقسمة الى الاتحاد الاوروبي ولا يشمل ذلك الا القسم الجنوبي منها.

مفاوضات غير مجدية

في سبتمبر 2008 بدأ الرئيس القبرصي اليوناني ديميتري خريستوفياس والزعيم القبرصي التركي محمد علي طلعت مباحثات مباشرة بعد توقف أربع سنوات. ورغم اللقاءات المنتظمة لم يحرز الملف اي تقدم.

علق القبارصة الاتراك الحوار في 2012 احتجاجا على تولي جمهورية قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

في فبراير 2014 أعاد الرئيس نيكوس اناستاسياديس والزعيم القبرصي التركي درويش اروغلو تحريك المفاوضات. لكن القبارصة اليونانيين انسحبوا منها في اكتوبر احتجاجا على اقتراب قطعة بحرية تركية من منطقتهم الاقتصادية الحصرية.

في 15 مايو 2015 استؤنفت المفاوضات لاقامة فدرالية بين كيانين (قبرصي يوناني وقبرصي تركي) بعد توقف سبعة أشهر مع اجتماع بين الرئيس اناستاسياديس ومصطفى اكينجي الزعيم الجديد في "جمهورية شمال قبرص التركية".

شهد عام 2017 جولتين جديدتين من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يناير، وبعدها في يونيو، الا أنها باءت بالفشل. ومن بين المسائل الأساسية العالقة الحضور العسكري التركي وتقاسم الأراضي والضمانات الأمنية.

