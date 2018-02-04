المكسيك تعترض 300 مهاجر كانوا متوجهين إلى الولايات المتحدة

مكسيكو: اعترضت المكسيك اكثر من 300 مهاجر من اميركا الوسطى كانوا في طريقهم الى الولايات المتحدة بحسب ما اعلنت السلطات السبت، مشيرة الى انهم كانوا في ظروف مروّعة بدون طعام او ماء.

وذكرت خدمات الهجرة ان المجموعة الكُبرى من بين هؤلاء تتألف من 198 شخصًا، عثر عليهم مكدسين على متن شاحنة في تاماوليباس (شمال شرق) على الحدود مع تكساس.

جاء في بيان ان المهاجرين المتحدرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور "سافروا على متن آليات مكتظة، من دون وجود ما يكفي من التهوئة والطعام والماء". وبين الاطفال الذين عثر عليهم، كان هناك 55 منهم مع ذويهم او اقاربهم، بينما سافر 24 منهم بمفردهم.

وقبل اسبوع، كان تم ايضًا القبض على 174 شخصًا من اميركا الوسطى، خلال عمليات نُفّذت في ولايتي كواهويلا وتاماوليباس المكسيكيتين.