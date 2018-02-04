تعرفوا إلى أفضل 10 دول في عام 2018

في تصنيف عالمي جديد لأفضل 10 دول في عام 2018، حلت سويسرا أولى للعام الثاني على التوالي، وهولندا عاشرة، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز الثامن.

إيلاف: حلت سويسرا في المرتبة الأولى في التصنيف العالمي لأفضل الدول، وفقًا لمجلة "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت" الأميركية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

أجرت المجلة تقويمها للدول من خلال استبيان آراء نحو 21 ألف مقيم في نحو 80 دولة في العالم، وفق معايير عدة: أسلوب الحياة، والاقتصاد، والسلطة، وحقوق المواطن... وغيرها، من دون أن يتمحور الاختيار حول معايير القوة العسكرية.

في ما يأتي تصنيف أفضل 10 دول لعام 2018:

1- سويسرا



نجحت في معايير التصنيف كلها، في مجال الاهتمام بالفرد أو البيئة أو الاقتصاد أو السلطة أو الشفافية، فحلت أولى في العالم.

2- كندا



تدعم التميز في تربية الأطفال، وهي مكان مميز للشركات الجديدة ولريادة الأعمال. تهتم بدعم التعليم والتقاعد وتمكين النساء. تتميز بالتنوع الثقافي والحضاري، وبحرصها على حماية البيئة والحدّ من التلوث.

3- ألمانيا



من الدول الأكثر حداثة وعصرية، خصوصًا في الإنتاج والصناعة وريادة الأعمال. تدعم الصناعات والشركات الناشئة، وتتميز بشفافية عالية. توفر ظروفًا معيشة جيدة للمواطنين، وتهتم بقطاع التعليم اهتمامًا شديدًا.

4- المملكة المتحدة



دولة ذات اقتصادي قوي وتأثير ثقافي ظاهر. تتميز بشفافية عالية، متصدرة عالميًا في التعليم وغيره من القطاعات. خيار ملائم للبدء في مسيرة مهنية جديدة.

5- اليابان



بارعة في ريادة الأعمال والاقتصاد والسلطة، تدعم الشركات الناشئة، وتخلق فرص العمل المؤثرة في الاقتصاد. تتميز بنظافة بيئتها وباهتمامها بحسن التعليم.

6- السويد



تدعم ريادة الأعمال والشفافية وتحترم المرأة، هي مكان ملائم جدًا لتربية الأطفال والتقاعد.

7- أستراليا



هي مكان ملائم بامتياز لتربية الأطفال والاستثمار الآمن، ولتأسيس الشركات الجديدة، وللتقاعد. هي أفضل الدول لحياة المرأة والحريات، ولها تأثير عصري وثقافي فريد.

8- الولايات المتحدة الأميركية



تتميز بتأثيرها الثقافي وبفرصها الجزيلة في ريادة الأعمال. هي رائدة في قطاع التعليم على المستوى العالمي.

9- فرنسا



تتميز بتأثيرها الثقافي وتنوعها التاريخي وتقاليدها العالمية السمة كالطبخ والسياسة الدولية. هي مكان مميز للدراسة والتعليم وبدء مسيرة مهنية جديدة.

10- هولندا



تتميز باقتصادها القوي وبريادة الأعمال فيها. هي مكان ممتاز لتربية الأطفال، والأفضل لحياة النساء وللسفر والسياحة.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير عن "سي إن بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.cnbc.com/2018/01/23/us-news-world-report-the-top-10-best-countries-in-the-world.html

