المقاتلات الروسية لم تسجل خسائر كثيرة منذ بداية حملتها في روسيا

المقاتلات الروسية لم تسجل خسائر كثيرة منذ بداية حملتها في روسيا

أفادت تقارير من سوريا بأن مقاتلة روسية من نوع سوخوي 25 أسقطت في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة قرب محافظة إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، إن الطيار وقع في الأسر بعد أن قفز خارج الطائرة قبل سقوطها.

وأظهرت صور فيديو ما يبدو أنها طائرة مصابة، وصور أخرى تظهر ركاما يحترق لطائرة تحمل نجمة حمراء في جناحها.

ولا يعرف حتى الآن مصير الطيار، ولا هوية الفصيل الذي أسقط طائرته أو أسره.

وتساعد روسيا قوات الحكومة السورية في قتالها للمعارضة المسلحة، التي تسيطر مناطق واسعة في البلاد.

وكانت القوات السورية شنت في ديسمبر/ كانون الأول حملة واسعة حول منطقة إدلب، بمساعدة القوات الجوية الروسية.

وتتمركز في المنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة إدلب جماعة هيئة تحرير الشام المسلحة التي ترتبط بتنظيم القاعدة.

ولم تسجل القوات الجوية الروسية إلا خسائر قليلة منذ بداية عملياتها العسكرية في سوريا في سبتمبر/ أيلول 2015.