معارضون سوريون يلتقون مساعد وزير الخارجية الإيراني

لندن: أكد لؤي حسين رئيس تيار بناء الدولة السورية في تصريح لـ "إيلاف" أنه التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري على هامش مشاركته الأسبوع الماضي في مؤتمر الحوار الوطني في مدينة سوتشي الروسية.

وقال "نعم التقينا مساعد وزير الخارجية الإيراني، وتحدثنا عن ضرورة العمل الجاد على إتمام تسوية سياسية في سوريا". وكانت وكالات أنباء إيرانية أشارت الى أن عددا من شخصيات المعارضة السّورية التقوا الأنصاري.

وذكرت أن مساعد وزير الخارجية الإيراني وعلى هامش حضوره اعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، الثلاثاء، التقى بعدد من شخصيات المعارضة السّورية وبحث معهم مسار الحوار الوطني والجهود الرامية الى ارساء السلام في سوريا.

والتقى انصاري، على انفراد، بحسب وكالات إيرانية، بـكل من هيثم مناع رئيس تيار قمح واليان مسعد أحد قادة المعارضة في الدّاخل السوري، ولؤي حسين رئيس تيار بناء الدّولة، و منى غانم مساعدة الأمين العام لتيار بناء الدّولة، و ميس الكريدي من قادة مجموعة التحرك الديمقراطي الوطني السوري، و رندة قسيس رئيسة مجموعة استانا السياسية، وأسماء كفتارو عضو المجلس الاستشاري النسائي.

وجرى في هذه اللقاءات الحديث مع المبعوث الايراني الى روسيا، حول مسار مؤتمر الحوار الوطني السوري وخصوصا الجهود التي تسعى الى إعادة السلام والاستقرار لسوريا، بحسب المصادر ذاتها.