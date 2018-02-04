القدس: صوت أعضاء الحكومة الاسرائيلية الأحد لصالح اضفاء صفة قانونية على بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة ردا على مقتل حاخام كان يعيش فيها الشهر الماضي، وفقا لمسؤولين، في خطوة نادرة يرجح أن تقابل بانتقادات دولية.

وتأتي الخطوة في وقت تعرب الدول الأوروبية عن قلقها المتزايد بشأن تنامي عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن في ظل ابتعاد الرئيس الأميركي عن توجيه انتقادات من هذا النوع وهو ما يرى فيه كثير من الاسرائيليين ضوءا أخضر.

وتقدمت السلطات الاسرائيلية بخطط لبناء آلاف المساكن الاستيطانية خلال الأشهر الأخيرة. لكن تصويت الحكومة على تشريع بؤرة موجودة أصلا كما حصل الأحد يعد اجراءا نادرا نسبيا.

وقال مسؤول اسرائيلي على اطلاع بالاجراءات طلب عدم الكشف عن هويته إن الوزراء أقروا بالإجماع الأحد "تشريع" بؤرة حافات جلعاد.

وفي مستهل الاجتماع الاسبوعي لوزرائه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "الحكومة ستشرع اليوم وضع حافات جلعاد لاتاحة استمرار الحياة الطبيعية فيها".

وورد على جدول اعمال الاجتماع ان المذكرة التي عرضت على الوزراء ستحول البؤرة التي انشئت قبل 15 عاماً الى "بلدية جديدة" ستحصل على تراخيص البناء الضرورية وميزانية حكومية.

وتعيش قرابة 40 عائلة في البؤرة، وفقا لاجندة الحكومة الرسمية التي توقعت توسيعها.

لكن وسائل الإعلام الاسرائيلية طرحت تساؤلات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها المضي قدما بعملية تشريع البؤرة حيث سيكون من الملزم نقل بعض أجزاء البؤرة إلى أماكن أخرى في حال ثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

وقتل الحاخام رزيئيل شيفاح بالرصاص في 9 كانون الثاني/يناير بالقرب من حافات جلعاد التي كان يعيش فيها.

وفي الاسبوع التالي، قتل الجنود الإسرائيليون فلسطينيا في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية على بعد 35 كلم من البؤرة الاستيطانية للاشتباه بأنه من قتل الحاخام.

لكنهم لم يتمكنوا من إلقاء القبض على الشخص الذي يعتقد أنه قاد الهجوم على الحاخام وهو أحمد جرار البالغ من العمر 22 عاما.

واستمرت عمليات البحث السبت اذ دهمت السلطات الاسرائيلية قرية برقين في شمال الضفة حيث اندلعت اشتباكات قتل خلالها شاب عرفت وزارة الصحة الفلسطينية عنه بأنه أحمد أبو عبيد (19 عاما).

وقال نتانياهو للوزراء ووسائل الإعلام "تحركت قواتنا مجددا بالأمس في محاولة لإلقاء القبض على آخر القتلة والمتواطئين معهم في عملية قتل الحاخام شيفاح".

وتعهد "لن نرتاح قبل مقاضاتهم"، مضيفا "سنقاضيهم جميعا".

وقال روجر كوبي حما شيفاح لوكالة فرانس برس ان خطوة الحكومة "تعويض بسيط لكنها مبادرة مهمة".

- "انتقام" -

وخلال جنازة شيفاح، صدرت دعوات "للانتقام"، وذلك اثناء القاء وزير التربية نفتالي بينيت من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد كلمة بالمناسبة.

وأكد بينيت ان الانتقام الوحيد يجب ان يكون عبر بناء عدد اكبر من المستوطنات وهو ما اعتبره نتانياهو الأحد من أسس سياساته.

وقال الوزير "أي شخص يعتقد أن عملية القتل البغيضة لأحد سكان حافات جلعاد، وهو أي لستة أطفال، ستكسر عزيمتنا وتضعفنا يرتكب خطأ مريرا".

من جهتها، اعتبرت منظمة "السلام الآن" التي تتابع ملف المستوطنات أن إضفاء الشرعية بأثر رجعي على حافات جلعاد التي بنيت بدون تقديم خطط تطوير أو الحصول على تراخيص بناء يشكل "استغلالا خبيثا" لمقتل شيفاح.

وتعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة امام السلام كونها بنيت على اراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.

لكن اسرائيل تفرّق بين المستوطنات التي تبنى بقرار حكومي وغيرها التي لا تقام على هذا الأساس.

يشار إلى المستوطنات التي تبنى بدون موافقة على أنها بؤر يقطنها قوميون متدنيون متشددون يعتبرون الضفة الغربية المحتلة بأكملها جزءا من اسرائيل.

وأدت محاولات سابقة للسلطات الاسرائيلية لتفكيك حافات جلعاد إلى مواجهات مع المستوطنين المقيمين فيها.

ومنحت اسرائيل عدة مرات موافقات بأثر رجعي لبؤر استيطانية فيما بدأ العام الماضي العمل على أول مستوطنه جديدة ستقام بقرار من الحكومة الاسرائيلية منذ 25 عاما.

وواجهت اسرائيل انتقادات لاذعة من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على خلفية بناء المستوطنات. لكن الحال ليست كذلك مع البيت الأبيض في عهد ترامب وهو ما يسعى المسؤولون الاسرائيليون إلى الاستفادة منه.

فقد اشاد الاسرائيليون باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل بينما اثار ذلك استنكار الفلسطينيين الذين يطالبون ايضا بها عاصمة لهم.

لكن الدول الاوروبية والامم المتحدة ما زالت متمسكة بموقفها المعارض بشدة لبناء المستوطنات وبان وضع القدس يجب ان يُتخذ القرار بشأنه عبر التفاوض.