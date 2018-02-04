القدس: اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الاحد ان فلسطينيا معتقلا بتهمة قتل اسرائيلية سبق ان كانت شريكته، اعترف بانه ارتكب جريمته ل"دوافع قومية".

وكانت الشرطة الاسرائيلية اعتقلت محمد حاروف من سكان نابلس في الضفة الغربية المحتلة في آب/اغسطس 2017 بعد العثور على جثة الاسرائيلية ميشال حليمي.

وكانت هذه السيدة البالغة الثلاثين من العمر اقامت علاقة عاطفية مع حاروف قبل ان تختفي في ايار/مايو 2017.

واقر الشاب الفلسطيني بانه قتل شريكته السابقة، من دون ان يتم البت بدوافع الجريمة.

وكانت ميشال حليمي متزوجة وحاملا لدى قتلها، وركز المحققون لفترة على فرضية الجريمة الغرامية.

وقال النائب العام في المحكمة الاحد ان "المجرم خنقها مع انها كانت حاملا".

واضاف النائب العام بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة العدل "توصلنا الى اتفاق يتجنب محاكمة طويلة" يقضي باعتراف الجاني بانه قتل المجني عليها ل"دوافع قومية"، مضيفا "سنطلب بالتعاون مع الدفاع عقوبة السجن مدى الحياة" للفلسطيني الشاب.

واوضح بيان الوزارة ايضا ان المحكمة ستعقد لاحقا جلسة لم يحدد موعدها بعد للنطق بالحكم.

وقالت محامية عائلة حليمي في بيان ان "المحكمة اقتنعت بان الجاني اراد قتل يهودية لدوافع ايديولوجية".

وكانت السلطات العسكرية منعت لفترة طويلة وسائل الاعلام من التطرق الى هذه القضية.

