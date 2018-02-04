صياد يفقد وعيه بعد سقوط إوزه عليه من السماء

لم يعد الأميركي "روبرت ميلهامر" يتعرف على أحد باستثناء نفسه (فقد الذاكرة)، بعدما كان يصطاد مع رفاقه وسقطت اوزه على رأسه يوم الجمعة الماضي.

يعاني الصياد الأميركي روبرت ميلهامر (51 عاماً) من "إصابة خطيرة في الرأس" بعد أن قام رفاقه الصيادين بإطلاق النار على سرب من الإوزّ الكندي في إيستون بولاية ماريلاند، في الولايات المتحدة.

وذكر قسم الموارد الطبيعية في الولاية المذكورة أنّ إوزة سقطت يوم الجمعة عن ارتفاع 90 قدماً مباشرة على السيد ميلهامر ما أدّى إلى إصابته في الرأس والوجه.

وأشار قسم الموارد في بيان إلى أن عناصره عندما وصلوا للمكان، كان الرجل قادراً على التعريف عن نفسه لكنّ "التفاصيل الأخرى التي أعطاها كانت مبهمة".

وبين القسم أنّ ميلهامر "تعرّض لإصابة خطيرة في الرأس" وأخذته سيارة إسعاف إلى مطار إيستون، حيث نُقل جواً إلى بالتيمور لتلقي العلاج. وهو الآن في حالة مستقرة.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم شرطة الموارد الطبيعية في ماريلاند، كاندي تومسون، إنّ الاوز يمكن ان يحدث "أضراراً جسيمة" إذا سقط من الأعلى، وذلك بسبب وزنه وحجمه. وأفادت لمحطّة "سي بي اس": " يتراوح وزن هذه الطيور بين 10 و14 رطلاً على الأرجح.

إمتداد جناح الاوزه قد يصل إلى ستة أقدام

وقد يصل امتداد جناحيها إلى ستة أقدام. لذلك، إذا كانت الإوزة على ارتفاع 35 ياردة في الجو، وسقطت مسافة 60 قدماً مصطدمة برأس الإنسان، فهي ستسبّب بالتأكيد ضرراً شديداً".

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "سكاي نيوز". المادة الأصلية منشورة على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/hunter-knocked-unconscious-by-bird-that-fell-from-sky-after-being-shot-11236301