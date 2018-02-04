هذا ما تبقى للكاتب جوناثان مارغوليس بعد وفاة زوجته

يعاني الكاتب جوناثان مارغوليس آلم الفراق بعد وفاة زوجته "سو" بمرض السرطان قبل تسعة أشهر.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يوافق ال 4 من فبراير، نشرت صحيفة التلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم تفاصيل قصة الفراق المؤثرة التي يعيشها الآن الكاتب جوناثان مارغوليس بعد فقدانه زوجته، سو، نتيجة اصابتها بمرض سرطان الرئة قبل ما يقرب من 3 أشهر.

واستعرض جوناثان في سياق مقالة مطولة نشرتها له الصحيفة بدايات إصابة زوجته، التي كانت تبلغ من العمر 62 عامًا، بذلك المرض اللعين، وكيف تم اكتشافه عن طريق الصدفة أثناء خضوعها لفحص بالأشعة السينية على الصدر نتيجة معاناتها المستمرة مع مشكلة ارتجاع المريء.

جوناثان يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته

وقال جوناثان إنه ورغم أن زوجته "سو" لم يسبق لها التدخين طيلة حياتها، لكنهما فوجئا بإصابتها بورم غدي سرطاني في المرحلة الرابعة يتعذر معالجته جراحياً خلال شهر يناير من العام الماضي. وبالرغم من توقع الأطباء إستمرارها في الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي فترة ما بين 12 و18 شهرا، لكن قرارهم كان في الأخير الاستعانة بالعلاج المناعي على سبيل التجربة.

وبالفعل حدثت المعجزة، حيث تقلص ورمها الأساسي الذي كان يبلغ طوله 8.5 سم، لكن ما لم يحسبوه هو بقاء الأورام الثانوية التي استطاعت في الأخير أن تهزم سو، حيث لم تعش في الأخير سوى 9 أشهر ونصف.

سو في الايام الاخيرة قبل وفاتها

ثم تحدث جوناثان عن صعوبة الفراق الذي يعيشه الآن هو وأبناؤه الثلاثة البالغون بعد فقدانهم امهم، التي كانت تملأ حياتهم حيوية، مرحا ورعاية، واصفا إياها بالشخصية الجريئة، الصريحة، المتحمسة و الصامدة حتى في آخر فترات حياتها، التي كانت ترى فيها الموت في كل لحظة دون أن تبالي.

وأوضح جوناثان أنه ظل خلال الأسابيع الأولى لوفاة زوجته غير مصدق ما حدث، وان صوتها وكلامها لا يزالان يترددان في ذهنه بوضوح، مشيرا إلى أن أهم ما تبقى له منها هو كل الرسائل النصية التي كانا يتبادلانها سويًا عبر هاتفيهما، لاسيما وأن جوناثان كان كثير السفر على مدار 35 عاما من أصل ال 45 عاما التي عاشها رفقة زوجته، وأن تلك الرسائل هي الملاذ الذي يلجأ له الآن عندما يرغب في مواساة نفسه وتذكر كل ذكرياتهما حتى المؤلمة منها.

ووصف جوناثان تلك الرسائل النصية بـ "البقايا المقدسة" بالنسبة له، حيث يتصفحها بصورة يومية وينجذب لها بفضل طبيعتهما الدنيوية، فمنها عدد كبير عبارة عن طلبات لإحضار طعام من الخارج، وعدد كبير آخر منها كان عبارة عن شكاوى من أوجاع المرض اللعين الذي كان يحاصرها.

أعدّت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "التلغراف" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه:

http://www.telegraph.co.uk/women/family/wife-sue-died-three-months-ago-still-read-texts-every-day/