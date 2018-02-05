80 % من البريطانيين عايشوا الملكة إليزابيث الثانية

في الأسبوع المقبل تبدأ الملكة عامها السادس والستين على العرش، وبالتالي لن يكون أمراً مثيراً للدهشة أن 80% من سكان المملكة المتحدة لم يعرفوا إلا ملكة واحدة - إليزابيث الثانية.

اعتلت الأميرة إليزابيث العرش في 6 فبراير 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني فإنّ 12 مليون مواطن بريطاني كانوا على قيد الحياة عندما توفي الملك جورج وأصبحت هي الملكة، أي ما يعادل حوالى 20% من سكان المملكة المتحدة.

كسرت الأرقام الرئيسية

وفي السنوات الـ 66 التي اعتلت خلالها العرش، عايشت إليزابيث تغييرات كبيرة وكسرت العديد من الأرقام القياسية.

في العام 2015، أصبحت صاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا، متجاوزة فترة اعتلاء الملكة فيكتوريا للعرش.

ثم شهد العام 2016 تعيينها الملكة الأكبر سناً في العالم بعد وفاة الملك التايلاندي.

أما في نوفمبر 2017، احتلت الملكة اليزابيث الثانية المرتبة الأولى عالمياً بين رؤساء العالم الأكبر سناً بعد تنحي رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عن رئاسة بلاده.

وخلال فترة حكمها، توالى 13 رئيس وزراء على المنصب: ونستون تشرشل، أنطوني إيدن، هارولد ماكميلان، اليك دوغلاس هولم، هارولد ويلسون، تيد هيث، جيمس كالاغان، مارغريت ثاتشر، جون ميجور، توني بلير، غوردون براون، ديفيد كاميرون و تيريزا ماي.

كما أنّها شهدت ولاية 13 رئيساً أميركياً: هاري ترومان، دوايت آيزنهاور، جون إف كينيدي، ليندون جونسون، ريتشارد نيكسون، جيرالد فورد، جيمي كارتر، رونالد ريغان، جورج هربرت واكر بوش، بيل كلينتون، جورج دبليو بوش، باراك أوباما و دونالد ترمب.

أما الباباوات، فكانوا سبعة: بيوس الثاني عشر، يوحنا الثالث والعشرون، بولس السادس، جون بول الأول، يوحنا بولس الثاني، بنديكتوس السادس عشر، وفرانسيس.

مناسبة حزينة

والجدير بالذكر أن يوم الثلاثاء المقبل، حين يبدأ العام الـ 66 للملكة إليزابيث على العرش، لن تقام أي احتفالات، بل ستكون مناسبة حزينة تحدّ فيها جلالتها على وفاة والدها.

وستكون الاحتفالات الكبيرة التالية في العام 2022 عندما تحتفل الملكة باليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاماً على العرش.

على الرغم من أنّ 4 سنوات تفصلنا عن هذه الاحتفالات، يمكننا أن نتوقع أنّها ستكون أكبر وأفضل من تلك التي شهدناها في العام 2012 بمناسبة اليوبيل الماسي لاعتلاء صاحبة الجلالة العرش.



أعدّت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "رويال سنتر". المادة الأصلية منشورة على الرابط التالي:

http://royalcentral.co.uk/uk/thequeen/80-of-people-living-in-the-uk-have-only-ever-known-one-monarch-queen-elizabeth-ii-95682

