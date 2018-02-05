قتيل ومصابون في أقوى عاصفة ثلجية في موسكو

أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بوفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح بسبب سقوط شجرة وانقطاع خط توصيل الكهرباء يوم أمس السبت وسط عاصفة ثلجية عارمة تضرب العاصمة الروسية.

وحذر العمدة أهالي موسكو الأحد، من احتمال تدهور الطقس في الساعات القادمة، قائلاً عبر حساب له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: " وفقا للمعطيات الأخيرة، سقطت 360 شجرة. واليوم، على ما يبدو، سيكون الوضع أسوأ. ومن المتوقع حدوث تساقط ثلجي كثيف بالإضافة إلى رياح شديدة تصل سرعتها لـ20 مترًا في الثانية. لذلك يجب الابتعاد عن الأشجار والأسلاك".

أعلنت الأرصاد الجوية الروسية أن موسكو ومدنًا روسية أخرى تعرضت لعاصفة ثلجية هي الأقوى من نوعها في تاريخ الأرصاد الجوية.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) عن مصادر في الأرصاد الجوية قولها إن حجم الثلوج التي سقطت في موسكو خلال اليومين الماضيين بلغ 38 سنتيمترًا أي أكثر من الكمية المتوقعة شهريا في فصل الشتاء.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يزيد تساقط الثلوج ليصل إلى ما يقارب 15 سنتيمترًا في موسكو.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 20 ألف حافلة شاركت في عملية تنظيف الشوارع والساحات من الثلوج كما نقلت عن مصادر طبية قولها إن شخصًا قتل وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة العاصفة التي أدت كذلك إلى سقوط أكثر من ألفي شجرة نتيجة تراكم الثلوج عليها وتحطيم عشرات السيارات.

وأشارت إلى أن العسكريين الروس المرابطين في ضواحي موسكو شاركوا كذلك في إزالة آثار العاصفة الثلجية.

وعلى نفس الصعيد، أعلنت سلطات المطارات في موسكو إلغاء أو تأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب كثافة الثلوج المتساقطة فوق العاصمة الروسية.

وفي مقاطعة موسكو والمقاطعات المجاورة التي طالتها العاصفة الثلجية أيضًا، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 16 ألف مواطن في 170 بلدة ومدينة.

وتعمل وزارة الطوارئ وغيرها من الخدمات البلدية على إزالة آثار العاصفة من كافة الطرقات والمرافق العامة.