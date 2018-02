منزل بوريس جونسون الفخم معروض للبيع !

منزل ستانلي جونسون، والد وزير الخارجية البريطاني بوريس جانسون، معروض للبيع في لندن مقابل 11.25 مليون جنيه استرليني.

في العام 1994، اشترى والد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون هذا المنزل الفيكتوري الطراز المؤلف من خمسة طوابق، والذي أصبح يعرف باسم Rocking Horse House أي بيت الحصان الهزّاز- وذلك بسبب الحصان الخشبي الهزّاز الذي ظلّ لسنوات في الواجهة الأمامية.

يقع المنزل الذي تبلغ مساحته 5,226 قدماً مربعاً، في ريجنت بارك رود Regent's Park Road ويعتبر من الملكيات الأكثر شهرة في بريمروز هيل.

هذا المنزل الريفي الفيكتوري، الذي أوى لمدة 10 سنوات ستانلي جونسون وزوجته، وهما والدان لستة أطفال، استقبل عدداً من الشخصيات البارزة وأعضاء البرلمان وغيرهم من الأفراد المهمّين، وكان قاعدة لمختلف المقابلات السياسية التلفزيونية.

تؤدي قاعة المدخل الكبيرة إلى غرفة الاستقبال الرسمية. تصوير أستون تشيس

تعكس غرفة الطعام المفتوحة سحر هوليوود في السبعينيات. تصوير أستون تشيس.

يعود تاريخه إلى عشرينيات القرن التاسع عشر، عندما تم بناء ريجنت بارك في الأصل. هذا البيت بلون الباستيل الوردي يتميّز برواق مدخلٍ مع أعمدة رخامية، ونوافذ كبيرة في الطابق الأرضي، وأربع غرف نوم، وأربعة حمامات، وغرف استقبال واسعة، ومطبخ عائلي/ غرفة إفطار، وغرفة سينما، وغرفة للدراسة، وقبو للنبيذ.

وقد قام بتحديثه أصحابه الحاليون الذين اشتروه في العام 2010.

عاشت عائلة جونسون أولاً في حي بريمروز هيل الأنيق في السبعينيات، وكان بوريس وراشيل جونسون يرتادان مدرسة بريمروز هيل الابتدائية آنذاك.

بعد انتقاله إلى بروكسل ثم إلى أكسفورد لمواصلة مسيرته المهنية في المفوضية الأوروبية، عاد جونسون الأب إلى بريمروز هيل في العام 1994 مع زوجته الثانية جيني وطفليهما الأصغر سناً جوليا وماكس، وانتقلوا إلى ريجنت بارك 60 (60 Regent’s Park). وفي الجيل التالي، نال بوريس منحة دراسية إلى إتون وأخرى إلى أكسفورد.

تملك الغرفة العائلية الواسعة إطلالة على حديقة رائعة، تصوير أستون تشيس

يضم الطابق السفلي صالة رياضية وغرفة نوم للضيوف وغرفة سينما

وقال ريتشارد بيرنستون، مدير شركة أستون تشيس الذي يدير عملية البيع: "لا شكّ في أنّ هذا المنزل ملكية مميّزة وأيقونية في بريمروز هيل، وقد كان في السابق منزل لوكاس هيلر، كاتب سيناريو فيلم Whatever happened to Baby Jane في الستينيات، واشتهر خصوصاً بكونه منزلاً لعائلة ستانلي وجيني جونسون".

وأضاف أنّه لسنوات عدّة عُرف محلياً ببيت الحصان الهزاز بسبب الحصان الخشبي الهزّاز الجميل الذي تركته عائلة جونسون في الواجهة الأمامية حفاظاً على التقليد المتّبع من المالكين السابقين.

تحتوي غرفة الاستقبال الرسمية على سقوف عالية وموقد البيت الريفي

صورة تذكارية لاسرة جانسون

الأب ستانلي جونسون، 77 عاماً، هو أيضا والد جو جونسون، نائب بلدة أوربينغتون، وليو جونسون، شريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وراشيل جونسون، وهي صحافية، ومقدمة تلفزيونية، وأحد المشاركين الحديثين في برنامج Celebrity Big Brother .

والجدير بالذكر أنّ ستانلي ظهر مؤخراً على تلفزيون الواقع، في السلسلة 17 من I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!

ويعرض المنزل للبيع مقابل 11.25 مليون جنيه استرليني، وتتولّى عملية البيع شركتا أستون تشيس (astonchase.com) ونايت فرانك (knightfrank.com).



