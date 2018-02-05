منظمات دولية تحذر من إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

بيروت: حذرت منظمات دولية عدة الاثنين الدول المضيفة لمئات آلاف اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط والغرب من إجبارهم على العودة إلى بلادهم في ظل استمرار العنف فيها.

وتحدثت المنظمات، وبينها المجلس النروجي للاجئين و"سايف ذي شيلدرن" و"كير" في تقرير، عن مسارات مثيرة للقلق يتم اتباعها للترويج لاعادة اللاجئين في العام 2018.

وذكر التقرير أن "مئات آلاف اللاجئين في خطر أن يتم دفعهم إلى العودة إلى سوريا في العام 2018 برغم استمرار العنف والقصف الذي يهدد حياة المدنيين". وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "أرض خطرة"، إلى أن ملف عودة اللاجئين إلى سوريا موجود على جدول أعمال الدول المضيفة.

جاء في التقرير "مع تغير الوضع العسكري في سوريا وفي مواجهة موقف متصاعد ضد اللاجئين (...) بدأت الحكومات في العام 2017 التفكير مليًا بعودة اللاجئين إلى بلادهم".

بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا الى بلادهم في العام الماضي 721 ألفاً مقابل 560 ألفاً في العام 2016، وفق التقرير الذي ذكر أنه "مقابل كل لاجئ عاد (إلى بلاده) كان هناك ثلاثة نازحين جدد بسبب العنف".

وحذّر التقرير من احتمال نزوح 1,5 مليون شخص من مناطقهم في العام 2018 داخل سوريا، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وأسفر النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 عن مقتل 340 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وتستضيف تركيا على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا من النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات، لكنها تسعى الآن الى نقل النازحين الى مخيمات على الجانب السوري للحدود. ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ، والأردن نحو 630 الفا مسجلين. وتغلق هاتان الدولتان حدودهما أمام تدفق المزيد من اللاجئين إليها. ويعيش ثلاثة في المئة من اللاجئين السوريين في دول غنية.

وأكد الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان ايغلاند ان "العودة اليوم لن تكون آمنة أو طوعية بالنسبة الى غالبية كبرى فرت الحرب والعنف"، مضيفاً "نشهد حالياً على سفك للدماء واستهداف للمستشفيات والمدارس، وعلى الموت حتى في المناطق التي يطلق عليها خفض التوتر".

وأبدت المنظمات في تقريرها قلقاً من الاجراءات التي تتم مناقشتها في دول اوروبية، بينها الدنمارك وألمانيا، والتي قد تؤدي إلى إجبار اللاجئين على العودة. وذكر التقرير أن "دفع اللاجئين على العودة في الدول المجاورة لسوريا برز من خلال الحدود المغلقة والترحيل والعودة الاجبارية او غير الطوعية".

وحذرت رئيسة "سايف ذي شيلدرن" هيلي تورنينغ شميت من أنه "لا يٌفترض أن يعود أي طفل الى بلاده قبل أن تكون آمنة".

وأوضحت أن "الكثير من المناطق السورية اليوم غير آمنة للاطفال"، مضيفة "القذائف لا تزال تتساقط، كما إن الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس تحولت الى أنقاض". ومن المنظمات المشاركة أيضا في التقرير "العمل ضد الجوع"، والمجلس الدنماركي للاجئين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقدت السبت في بيان تركيا لاستخدامها "القوة المميتة" ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور إلى أراضيها، ودعت أنقرة إلى التوقف عن إعادتهم "قسرياً" وفتح الحدود أمامهم. وشددت على أن "الظروف في سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين".

