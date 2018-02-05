انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان في 11 إبريل

باكو: دعا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الذي يحكم البلاد منذ 2003 الى انتخابات رئاسية مبكرة في 11 ابريل المقبل، كما اعلنت رئاسة هذه الدولة الصغيرة في القوقاز الاثنين.

وقال علييف في مرسوم نشر على موقع الرئاسة الالكتروني ان "موعد الانتخابات الرئاسية في جمهورية اذربيجان حدد في 11 ابريل"، بدون ان يوضح سبب هذا الاقتراع المبكر. وكان يفترض ان تجري الانتخابات الرئاسية في 17 اكتوبر 2018.

وصل علييف الى السلطة في 2003 بعد وفاة والده حيدر علييف الضابط السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي) والزعيم الشيوعي الذي حكم اذربيجان بلا انقطاع تقريبًا من 1969 الى 2003.

وفي 2009، غيّر إلهام علييف الدستور، ليتمكن من الترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية، في تغيير يجعل منه فعليًا رئيسًا مدى الحياة. وعزز في العام الماضي هيمنة عائلته على هذا البلد الغني بالمحروقات، وعيّن زوجته مهربان علييفا نائبة اولى للرئيس.

