اجتماع عسكري عراقي سوري إيراني روسي في بغداد

في غياب أي إعلان من العراق فقد كُشف في طهران اليوم النقاب عن انعقاد اجتماع أمني عسكري رباعي عراقي إيراني روسي سوري في بغداد، تم خلاله بحث تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في العراق.

إيلاف: شهدت بغداد انعقاد اجتماع للمركز الرباعي الأمني والعسكري العراقي السوري الإيراني الروسي، الذي تأسس عام 2015، لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتقديم الاستشارات العسكرية والاستخبارية للبلدين، وتنسيق التعاون بين الدول الأربع في هذا المجال، حيث تم خلاله التأكيد على مواصلة وتعزيز التعاون على مكافحة داعش والجماعات الإرهابية الاخرى في العراق وسوريا، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء إيرانية اليوم في تقارير تابعتها "إيلاف".

كما تمت مناقشة تقارير أمنية واستخبارية مفصلة حول مكافحة الإرهاب، حيث أكد الأعضاء المشاركون على ضرورة تعزيز نشاط المركز وتطوير مستوى عمله.

انعقد الاجتماع في بغداد أمس الأحد برئاسة رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية رئيس المركز الرباعي اللواء سعد العلاق وعضوية الملحقين العسكريين للبلدان الثلاثة الأخرى، إضافة إلى السفير الإيراني في العراق أيرج مسجدي.

وقال اللواء العلاق إن داعش قد اندحر، ولكن تنبغي مراقبة تحركاته الجديدة وسائر الإرهابيين، في إطار مجموعات ومسميات جديدة ومحاولاتهم الرامية إلى زعزعة الأمن في العراق. واعتبر دور المركز الرباعي مؤثرًا وكبيرًا جدًا في الحرب ضد داعش، مشيدًا بوقوف إيران إلى جانب العراق واستمرار دعمها للحكومة والشعب العراقي في مرحلة ما بعد داعش.

من جانبه، أشار السفير الإيراني مسجدي إلى الأهمية التي توليها بلاده للتعاون متعدد الأطراف، خاصة بين دول هذا المركز، مؤكدًا استعداد طهران لاستمرار أنشطة هذا المركز في أي مستوى من التعاون يتم الاتفاق عليه.

بدوره، قال المحلق العسكري الإيراني في بغداد العميد مصطفي مراديان في تصريح على هامش الاجتماع إن تبادل المعلومات، خاصة تزويد القوات العراقية بالمعلومات الاستخبارية في كشف واستهداف المواقع المهمة والحساسة لداعش والإرهابيين الآخرين في العراق وبعض الحالات في سوريا أيضًا، يعد واحدًا من أهم وأكثر الأنشطة نجاحًا لهذا المركز.

وكان العراق وسوريا وروسيا وإيران قد قرروا في ديسمبر عام 2015 إنشاء مركز معلوماتي يضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع بهدف جمع ومعالجة و تحليل المعلومات عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتوزيعها على هيئات أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز، وذلك لتنسيق العمليات العسكرية لمحاربة تنظيم داعش.

يشار إلى أن رئاسة المركز تكون بالتناوب بين الدول الأربع لمدة 3 أشهر لكل منها، بمشاركة ضباط من الدول الأربع، وعقد اجتماعاته خلال السنوات الماضية بعيدًا عن الإعلام.. وكان الرئيس الروسي بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن إنشاء المركز المعلوماتي هو بهدف توحيد جهود دول المنطقة في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش، وذلك من خلال تشكيل لجنة لتنسيق العمليات وإدارة قوات روسية وسورية وعراقية وإيرانية في محاربة داعش.