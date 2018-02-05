مروحية عسكرية يابانية تتحطم في منطقة سكنية

طوكيو: تحطمت مروحية عسكرية يابانية الاثنين في مدينة بجنوب غرب اليابان، ما أدى إلى اشتعال حريق في منزل على الأقل، على ما أعلن مسؤولون محليون. ولم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا في الوقت الحاضر.

وقال مسؤول رسمي من مدينة كانزاكي يدعى كاتسوهيدي تاناكا لوكالة فرانس برس "تحطمت مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي في منطقة سكنية واشتعل أحد المنازل".

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع لفرانس برس أن المروحية من طراز أباتشي كانت تقل شخصين. وقال وزير الدفاع إيتسونوري اونوديرا للصحافة إن "المروحية تحطمت واشتعلت، ونعمل على التثبت من عدد الضحايا". واضاف أن "بعض المشاهد تظهر أن المروحية تحطمت على ما يبدو في منطقة سكنية ونتثبت من الأمر".

وعرضت شبكة "إن إتش كاي" التلفزيونية الرسمية مشاهد يظهر فيها عمود من الدخان يرتفع وسط منازل في هذه المدينة الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب الأرخبيل، فيما رجال أطفاء يهرعون في الشوارع حاملين خراطيم ماء. كما شوهد سكان تم إجلاؤهم يبتعدون عن الموقع ببطء.

وأوضحت أجهزة الإطفاء في المدينة أنها أرسلت 14 شاحنة إطفاء وثلاث سيارات إسعاف. وفي العام 2016 فقدت طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي بحسب تسمية الجيش الياباني في منطقة جبلية وعلى متنها ستة اشخاص، وعثر لاحقا على أربع جثث.