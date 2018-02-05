بريطانيا تطالب بإبعاد الكتّاب الاميركيين عن جائزة مان بوكر

لندن: أعدت 30 دار نشر بريطانية رسالة الى منظمي جائزة مان بوكر، تطالب فيها بإلغاء قرارهم السماح للكتّاب الاميركيين بالتنافس على الجائزة.

وجاء في الرسالة الخاصة على ما يُفترض، ولكن صحيفة الغارديان اطلعت عليها، ان فتح المنافسة على الجائزة لأي مؤلف يكتب بالانكليزية وله اعمال منشورة في بريطانيا، أدى الى تضييق التنوع وهيمنة الكتّاب الاميركيين منذ اتخاذ القرار في عام 2014. وقبل ذلك كان التنافس للفوز بالجائزة يقتصر على كتاب دول الكومنولث وجمهورية ايرلندا.

وقالت دور النشر الثلاثون الموقعة على الرسالة إن تغيير قواعد المشاركة في التنافس على الجائزة، الذي كان يراد به ان يجعلها ذات طابع عالمي اوسع، "في الحقيقة ضيّق عالميتها وسمح بهيمنة الكتّاب الانغلو ـ اميركيين على حساب الآخرين، ويهدد بتحويل الجائزة التي كانت في السابق آلية رائعة للفت انتباه اكبر سوق للغة الانكليزية الى كتابها، الى جائزة لا تعود تخدم القراء في هذه السوق. ولذلك ستُقابل بتجاهل متزايد".

وأكد مارك ريتشارد من دار جون موراي للنشر أن الرسالة ما زالت قيد التداول "ونأمل بأن نبدأ حين تُبعث الى مجلس امناء مؤسسة بوكر بفتح نقاش بناء مع المؤسسة".

وكانت ردود الافعال على فتح الجائزة للكتّاب الاميركيين متباينة حين أُعلن القرار. وقالت جوليان بارنز التي فاز بجائزة بوكر عام 2011 ان تغيير قواعد المشاركة في التنافس عليها قرار "غبي"، واكدت سوزان هيل التي شاركت في لجنة الحكام مرتين، وأُدرجت على القائمة القصيرة مرة انها لا ترى موجباً للتغيير.

لكنّ كتاباً آخرين لم يجدوا ضيراً في إشراك الاميركيين. وقال كازوو ايشيغورو الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 2017 وجائزة بوكر عام 1989 "ان العالم تغيّر ولم يعد ثمة معنى في تقسيم عالم الكتابة بهذه الطريقة". ولاحظ اليستير نيفن عضو لجنة حكام الجائزة عام 2014 انه ليس هناك ما يخشاه الكتاب في بريطانيا من المنافسة الآتية من الولايات المتحدة، بل "يجب ان يرحبوا بالتحدي".

ومنذ تغيير قواعد المشاركة في عام 2014، فاز بالجائزة اميركيان، هما جورج سوندرز عام 2017 عن روايته "لنكولن في برادو" وبول بيتي عام 2016 عن روايته "الخيانة". والفائزان الآخران هما الاسترالي ريتشارد فلانغان والجمايكي مارلون جيمس.

وستعلن الجائزة التي تحتفل بذكرى مرور 50 عاماً على استحداثها هذا العام قائمة طويلة من 13 كاتباً في يوليو المقبل.

اعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.theguardian.com/books/2018/feb/02/publishers-call-on-man-booker-prize-to-drop-american-authors