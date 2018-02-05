إصابة رجل بالرصاص بعد محاولته دخول مقر الرئاسة الإيرانية عنوة

طهران: أصيب رجل مسلح بسكين قبيل ظهر الاثنين برصاص قوات الامن عندما حاول الدخول عنوة الى مقر رئاسة الجمهورية بإيران، بحسب ما افادت وسائل اعلام إيرانية.

وقالت وكالتا تسنيم وفارس نقلا عن نائب حاكم طهران المكلف الشؤون الامنية محسن نسج همداني "ان رجلا يرتدي كفنا حاول المرور عبر بوابات الرئاسة ووجه بتحذيرات القوات المكلفة حماية المجمع الرئاسي". واضاف "تم منعه من التقدم وأصيب برصاص الشرطة".

وفي حين لم تتضح ملابسات الحادث ذكرت بعض وسائل الاعلام ان الرجل كان يحمل "ساطوراً" وقالت اخرى انه كان يحمل "سكينا" او "سيفا". وذكرت وكالة مهر ان الرجل يبلغ من العمر 35 عاما واصيب في ساقه بعد ان هاجم الحراس المكلفين حماية الرئيس حسن روحاني.

ويبدو وفق وقائع عرضها التلفزيون الإيراني ان حسن روحاني لم يكن على ما يبدو في مكتبه عند وقوع الحادثة حيث كان في مؤتمر حول تجديد النقل الجوي. ونقلت وكالة ايلنا عن محافظ طهران محمد حسين مقيمي ان المهاجم نقل الى المستشفى.

وقال "علينا ان ننتظر حتى يتحسن وضعه الصحي حتى يمكن استجوابه". ولم يكشف اسم الرجل ولا دوافعه. وتقع مكاتب الرئيس حسن روحاني في وسط طهران.

ولم يذكر بوضوح حتى الان ما اذا كان المهاجم اصيب خارج المجمع الرئاسي او داخله.

ويشير ارتداء الكفن الى الاستعداد للموت دفاعا عن قضية أو معتقد، ويعرف بارتدائه بعض الناشطين الإيرانيين من غلاة المحافظين لدى تنظيم تظاهرات معادية للغرب وما يعدونه تهجما على الإسلام في الثقافة الغربية.

