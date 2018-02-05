جيروم باول يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي

واشنطن: أدى جيروم باول الاثنين اليمين الدستورية ليصبح الرئيس ال16 للاحتياطي الفدرالي الاميركي، وهو منصب في غاية الاهمية لادارة اقتصاد الولايات المتحدة.

ويتولى باول (63 عاما) المصرفي الثري السابق رئاسة المصرف المركزي الاميركي، بالتزامن مع تحسن الوضع الاقتصادي، رغم اشارة محللين الى وجود تحديات في الافق.

وقال باول ان الاصلاحات المصرفية التي تمت منذ الازمة المالية في 2008 زادت من قوة قطاع المال.

وكان باول انضم الى الاحتياطي في عهد الرئيس السابق باراك اوباما في العام 2012.

ثم تعايش لاربع سنوات مع الديموقراطية جانيت يلين، اول امرأة تعين على رأس الاحتياطي الفدرالي.

وباول من مواليد واشنطن في الرابع من فبراير 1953 وهو متزوج واب لثلاثة اولاد ونال شهادة في العلوم السياسية من جامعة برنستون (نيو جيرسي) واخرى في الحقوق من جامعة جورج تاون (واشنطن).

وهو خبير مصرفي في الاستثمار وصاحب ثروة تراوح بين 20 و55 مليون دولار جمعها اساسا من العمل في مجموعة كارلايل الاميركية للاستثمارات المالية بين عامي 1997 و2005.