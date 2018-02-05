المملكة المتحدة تتحد للرد على ترمب

نصر المجالي: تنادت المملكة المتحدة في الحكم والمعارضة والقضاعات الطبية للوقوف صفا واحد للرد على مهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مؤكدين أنها أفضل رعاية صحية في العالم.

وجاء موقف الرئيس الأميركي في محاولة لتقويض الديمقراطيين الأمريكيين الذين يدفعون من أجل الحصول على رعاية صحية شاملة، قائلا على موقع تويتر إن النظام الصحي البريطاني "يفلس وغير ناجح".

يذكر أن النظام الطبي البريطاني مجاني لكل المواطنين بعكس النظام الصحي الأميركي الذي يتم تحت مظلات التأمين.

وتأتي انتقاد ترمب بعد يومين من خروج عاملين في مجال الصحة ومرضى وأعضاء نقابات إلى شوارع لندن للاحتجاج على المشاكل النظامية في خدمة الصحة الوطنية، بما في ذلك نقص التمويل وضعف مستويات التوظيف.

وفى تغريدة على موقع (تويتر)اليوم الاثنين، زعم ترمب أن "آلاف الأشخاص يتظاهرون" في لندن احتجاجا على نظام الرعاية الصحية.

وقال سياسيون إن الرئيس الأميركي تورط في خطأ دبلوماسي مجددا عندما ادعى ان الالاف توافدوا إلى قلب العاصمة البريطانية احتجاجا على نظام الرعاية الصحية المفلس وخدماته تنهار، وقال: انهم يحاولون نسخ النظام في الولايات المتحدة، واضاف فيما يبدو رسالة للديموقرطين: "لا شكرا لن ننسخها".

صورة لتغريدة ترمب ضد نظام الرعاية البريطاني

رد موحد

ورد سياسيون بريطانيون، من بينهم رئيسة الحكومة تيريزا ماي وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين وفينس كابل، زعيم الديمقراطيين الليبراليين ووزير الصحة جيريمي هانت على ترمب.

وكتب الوزير هانت على تويتر قائلا إنه "فخور" بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، كما سخر كابل من ترمب من خلال الإشارة إلى ضعف اهتمامه بالتفاصيل.

وقال زعيم الديمقراطيين الليبراليين لترمب على تويتر: "اهتمامكم بخدمة الصحة لدينا ملحوظ.. أنا متأكد، كعهدي دائما، أنك على علم بالتفاصيل".

ومن جهته، قال زعيم العمال: "نعم الناس يقومون بمسيرات لأنهم يحبون خدمات الرعاية الطبية ويريدون تطويرها لأنها حق من حقوق الإنسان.. نحن نحب نظام الرعاية الطبية رغم اننا ضد ما يقوم به حزب المحافظين".

وقال وزير صحة الظل العمالي جون أشورث: "الآلاف منا ساروا للحصول على خدمة الصحة الوطنية العامة الشاملة الممولة بالكامل من الحكومة وهي تغطي جميع لأن لها الطريقة الأكثر إنصافا وكفاءة وسيلة لتقديم الرعاية الصحية.. نحن لن تأخذ أي دروس من شخص يسعى لإنكار الرعاية الصحية للملايين من شعبه".

ومن ناحيتهم، هرع الأطباء والممرضون في بريطانيا للوقوف صفا واحدا للدفاع عن هيئة الرعاية الصحية، وقالوا أنهم فخورون بالعمل من أجل نظام يوفر "بعض أفضل رعاية في العالم".

خدمة مجانية

وأشاروا إلى أنه في حين توفر بريطانيا نظام الرعاية الصحية مجانا، فإن الناس في يحتاجون إلى خدمات لإنقاذ حياتهم ولكنها تتم من خلال غطاء التأمين وليس مجانا.

ودعا الأطاء والممرضون البريطانيون الرئيس الأميركي لزيارة المسشتفيات الرائعة والاطلاع على الخدمات الصحية ليثبت خطأه. كما وجه سيمون ستيفنز الرئيس التنفيذى لهيئة الرهاية الصحيةترمب، لزيارة المستشفيات عندما يأتي يأتى الى بريطانيا فى وقت لاحق من هذا العام.

وقال ستيفنز إن السيد ترامب سيحصل على فرصة لرؤية العمل المنقذ للحياة الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية البريطانية "بنصف تكلفة النظام الأميركي".

يشار في الختام، إلى أن الرئيس الأميركي كان تعرض لانتقادات في بريطانيا في نوفمبر 2017 بسبب إعادة إرسال مقاطع فيديو تحريضية للمجموعة اليمينية المتطرفة "بريطانيا أولا". لكنه زعم لاحقا إنه لا يعرف شيئا عن الجماعة وقال إنه مستعد للاعتذار عن أفعاله.