المانيا ستعوض يهود الجزائر الذين عانوا في ظل حكومة فيشي

القدس: أعلنت منظمة تعنى بضحايا النازية ان المانيا ستدفع تعويضات الى اليهود الذين عاشوا في الجزائر واضطهدوا في ظل حكومة فيشي الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت منظمة كلايمز كونفرانس (مؤتمر المطالب) على موقعها الالكتروني ان كل يهودي جزائري عانى تحت حكم فيشي الذي استمر من تموز/يوليو 1940 الى تشرين الثاني/نوفمبر 1942، سيتقاضى 2,556 يورو (3,175 دولارا).

وقال غريغ شنايدر نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة "هذا اعتراف طال انتظاره لمجموعة كبيرة من اليهود في الجزائر الذين عانوا من اجراءات ضد اليهودية على يد حلفاء النازيين مثل نظام فيشي".

واضاف "حكومة فيشي فرضت على هؤلاء الاشخاص قيودا في مجالات التعليم والحياة السياسية والمشاركة في المجتمع المدني والتوظيف اضافة الى ابطال الجنسية الفرنسية والتمييز ضدهم".

وافاد مؤتمر المطالب ان نحو 25 الف يهودي جزائري لا يزالون على قيد الحياة في العالم، وانه سيتم افتتاح مراكز تسجيل في فرنسا لاصحاب المطالب المؤهلين وسيبدأ الدفع في تموز/يوليو المقبل.

ومنذ المعاهدة الاولى التي وقعتها المانيا الغربية السابقة عام 1952، فان اكثر من 800 الف من ضحايا الهولوكوست تلقوا ما مجموعه 70 مليار دولار كتعويضات، بحسب مؤتمر المطالب الذي تأسس عام 1951 في نيويورك ومقره نيويورك.