واشنطن لا تستبعد لقاء مسؤوليها مع كوريين شماليين خلال الأولمبياد

ليما: اعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الاثنين ان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس او مسؤولين اميركيين غيره قد يلتقون بمسؤولين كوريين شماليين خلال الاولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ في الاسبوع المقبل.

وكانت واشنطن ذكرت سابقا انها لن تسعى الى اجراء اتصالات مع مسؤولين كوريين شماليين يحضرون الالعاب الاولمبية في كوريا الجنوبية، لكنها تريد محادثات مع كيم جونغ-اون في جهد لاقناعه بالتخلي عن مشروعه النووي.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في البيرو ردا على سؤال بشأن ما اذا كان بنس سيقبل دعوة للقاء وفد كوريا الشمالية، انه لا يستبعد هذه الفرضية.

اضاف الوزير الاميركي الذي يدفع باتجاه حل دبلوماسي للأزمة مع بيونغ يانغ انه "بالنسبة الى زيارة نائب الرئيس الى الاولمبياد وحول ما اذا كان ستكون هناك فرصة ام لا لأي نوع من اللقاءات مع كوريا الشمالية، اعتقد اننا فقط سننتظر ونرى".

وفي طريقه الى سيول يتوقف بنس في آلاسكا، قبل ان يزور طوكيو ثم ينتقل الى سيول قبل حضور افتتاح الحفل الافتتاحي في بيونغ تشانغ الجمعة. وهذه هي الزيارة الثانية لبنس الى كوريا الجنوبية كنائب للرئيس، وهي تأتي بينما تمارس ادارة الرئيس ترمب "اقصى الضغوط" على نظام كوريا الشمالية من خلال الدبلوماسية والعقوبات.

وتريد واشنطن منع مهندسي الزعيم الكوري الشمالي من مزاوجة برنامج الصواريخ البالستية الذي اثبت نجاحه مع القدرات النووية، وهو ما يجعل الاراضي الاميركية في مرمى اسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية.

وأكد ترمب تكرارا انه لن يسمح لهذا بان يحدث، وادى تبادل الخطابات نارية بين الجانبين الى الخشية من ان تؤدي اي شرارة لاشعال ازمة كارثية.

لكن الكوريتين وضعتا في المقابل، وان بشكل مؤقت، عداوتهما جانبا، مما سمح لبيونغ يانغ بالموافقة على ارسال وفد رياضي الى الالعاب التي يرى البعض فيها فرصة للدفع نحو التفاوض على تسوية.

