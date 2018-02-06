الرئيس الأميركي يلقي كلمة في سينسيناتي في ولاية اوهايو في 5 فبراير 2018

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعنف الاثنين موقف بعض البرلمانيين الديموقراطيين، الذين لم يصفقوا له خلال خطابه عن حال الاتحاد، واتهمهم "بالخيانة".

إيلاف من واشنطن: في كلمة في سينسيناتي في ولاية أوهايو (شمال)، تطرق ترمب إلى أصداء الخطاب الذي ألقاه قبل أسبوع في الكونغرس، مشيرًا إلى سلوك خصومه السياسيين.

وصرح ترمب قائلًا: "قلت إن معدل البطالة بين السود في أدنى مستوى له (...) ساد صمت مطبق، ولم ترتسم أي ابتسامة". أضاف أن "الأمر بلغ نقطة لم أعد معها أرغب في أن أنظر إلى هذا الجانب، لأن فيه بصراحة طاقة سيئة".

ليسوا وطنيين

تابع ترمب إن "أحدهم وصف الأمر بالخيانة. لم لا؟، أيمكننا تسمية ذلك خيانة؟، لم لا؟"، مشيرًا إلى أنه "لم يكن يبدو عليهم أنهم يحبون بلدهم". وقال إنه وضع "محزن جدًا".

في خطابه الأول عن حال الاتحاد بعد سنة شهدت جدلًا وفضائح، أطلق ترمب دعوة إلى الاتحاد. كما دعا أعضاء الحزبين إلى العمل للتوصل إلى تسويات حول كل القضايا من الهجرة إلى البنى التحتية.

