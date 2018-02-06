بارين كوباني: المقاتلة الكردية التي مثل أبناء بلدها بجثتها

تم تصوير هذا المقطع لها في صباح يوم مقتلها قبل الذهاب إلى المعركة:

لمحة عن حياتها

هي أمينة عمر من مواليد 1992 ، قرية "قيركلبين" في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي. لم تكمل دراستها الاعدادية، و انضمت إلى وحدات حماية المرأة في عام 2015 بشكل طوعي ولقيت حتفها على يد الجيش السوري الحر في قرية "قرنة" التابعة لمقاطعة عفرين في الأول من فبراير/شباط عام 2018.

كانت بارين في شريط مصور لها تقول : " لم أكن أعرف شيئاً عن عالم السياسة أو النضال العسكري، قبل انضمامي إلى وحدات حماية المرأة، لكنني أدركت لاحقاً بأن حريتي تبدأ بدفاعي جنباً إلى جنب مع أبناء بلدي عن أرضي وشعبي ومفاهيم الحرية الديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها في سوريا".

وتقول القيادية في وحدات حماية المرأة الكردية نسرين عبدالله " استشهدت بارين كوباني مع ثلاث من رفيقاتها في قرية قرنة في الأول من الشهر من فبراير/شباط عام 2018، في مواجهات عنيفة مع الجيش التركي والجيش الحر، وأنهن حاربن حتى اللحظة الأخيرة من حياتهن ولم يرضين الإنسحاب إلى الخلف عندما تلقين التعليمات بذلك ، وأن كل الروايات التي كتبت عن تفجيرها لنفسها عارية عن الصحة".

وتتابع :" وبعد استشهادها في المعركة، سحبها عناصر من الجيش السوري الحر، وبدؤوا بإهانة جثتها بعد أن عروها من ملابسها، ومزقوا ثدييها، ليأخذوا صورة سيلفي مع الجثة، ويقوم أحدهم بوضع قدمه على ثديها بفخر كعلامة أنه انتصر على الجثة. يا له من انتصار!".

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ضجة حول العالم

حظيت هذه الحادثة بتغطية واسعة في مختلف أنحاء العالم وسط إدانات لفعل الإساءة بجثة الضحية.

وتقول الصحفية اللبنانية ديانا مقلد: " كان الفيديو لحظة انحطاط أخرى في محطات المأساة السورية، بل هو واحد من أسوأ تجلياتها، لم يكن الفيديو لحظة عفرينية، إنما مشهد تكثفت فيه معاني الذكورة بوصفها الجريمة الحلال. وبارين لم تكن الجثة، فهي ستبقى الشابة السمراء الجميلة الباسمة، ونحن كلنا ضحايا هذا المرض وهذا الاغتصاب".

ويقول الاعلامي السوري كمال خلف:" لم يصدمني المقطع المصور الذي نشره الحر المسلوب القرار من تركيا، وهم يمثلون بحثة المقاتلة الكردية بارين كوباني يدوس أحدهم على صدرها بقدمه، يتغنى آخر بجمالها ثم ينزع عنها ثيابها كالذئاب ، على كبرياء الغزال داروا حولها ، ينهشون ما تبقى من جسدها الغض"