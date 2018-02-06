"سيمنس" توجّه صفعة إلى "بوليساريو"

في صفعة لجبهة البوليساريو، أكّدت شركة "سيمنس" الألمانيّة أنها مستمرّة في مشاريعها في الأقاليم الجنوبيّة الصحراويةً للمغرب، مشيرة إلى أن هذه المشاريع لا تخرق القانون الدولي ومتوافقة مَعَه، وأعلن مديرها التنفيذي أن الشركة تنوي الاستمرار في سياسة الاستثمار في الصحراء، رافضًا دعوات بعض المنظمات الداعمة لجبهة البوليساريو، والتي شنت خلال الأسابيع الأخيرة حملة شرسة ضد الشركة وأنشطتها، وصل صداها إلى البرلمان الألماني.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن الشركة الألمانيّة تحظى بحصة الأسد من هجمات اللوبي الموالي للجبهة بِسَبَب مُعطيات تقرير أصدره مرصد تابع لـ"بوليساريو"، يَقُول إن الشركة مشاركة تقريبًا في جميع أنشطة إنتاج حظائر الطاقة في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة.

"سيمنس" تبقي مشاريعها في الصحراء

في الموضوع عينه، كتبت "أخبار اليوم" أن شركة "سيمنس" الألمانية رفضت ابتزاز جبهة البوليساريو، إذ قررت إبقاء مشاريعها في الصحراء، وعدم سحب استثماراتها من المنطقة.

أضافت الصحيفة نفسها أن قرار الشركة الألمانيّة متعددة الجنسيات اتخذ خلال الاجتماع العام السنوي الأخير، المنعقد في 31 من الشهر الماضي في الملعب الأولمبي في ميونيخ، حيث أكد مديرها التنفيذي أن مشاريع الشركة بالصحراء لا تشوبها شائبة قانونًا، رادًا بشكل صريح على الحملات التي تقودها منظمات محسوبة على الجسم الحقوقي ضد استثمارات "سيمنس" في الطاقات المتجددة داخل الصحراء.

نقل معتقلي السلفية إلى الخارج

أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها، في إطار أنشطتها الحقوقية الدوليّة، انتدبت نائب المنسق العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقَلين الإسلاميين، لتمثيلها في اجتماع الرابطة العالميّة للحقوق والحريات في مدينة إسطنبول التركيَّة والممتد من أول فبراير إلى الرابع مِنْه، بصفة اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين كعضو من بَيْن الأعضاء المؤسسين لهذا الإطار الحقوقي الدولي المجتمع على نصرة قضايا المظلومين في كل مكان.

وأضافت "المساء" أن اللجنة المشتركة تتولى الدّفاع عن معتقلي السلفيّة داخل السجون المغربية من خلال أشكال احتجاجية مُختلفة.

أكثر من 10 مروحيات للدرك لإنقاذ المحاصرين بالثلوج

انتقلت أكثر من 10 مروحيات تابعة لِكُل من القيادة العليا للدرك الملكي، وشركة إسعافات تعاقدت معها وزارة الصحة للجماعة القروية تونفيت، والقرى التابعة لها في إقليم ميدلت، الأحد، لإسعاف المصابين بالمناطق النائية جرّاء محاصرتهم بالثلوج.

"المساء" كتبت أنه في الوقتِ الذي تحدث نشطاء جمعويون عن وفاة إمرأة سقط عليها سقف منزل طيني واختفاء شخصين حاصرتهما الثّلوج من دون أن يعودا إلى منزليهما، تبيّن أن منازل انهارت بعدما فقدت أسطحها القدرة على تحمّل سُمك الثّلوج التي تهاطلت طيلة اليومين الماضيين.

المخالفات المرورية تؤدي إلى الاعتقال

الصحيفة نفسها كتبت أن آلافًا من السائقين المغاربة مهددون بالاعتقال في أي وقت بسبب المخالفات المسجلة بالرادار الثابت على جنبات الشوارع والطرق الرئيسة في مدن مغربية عدة.

وعاينت "المساء" أمثلة صادمة لمواطنين ومواطنات ألقي عليهم القبض بشكل مفاجئ، فوجدوا أنفسهم مُكبلين بالأصفاد، مثل المجرمين، بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جُل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.

في السياق عينه، أمر محمد عبد النباوي، الوكيل العام رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بخصوص المخالفات المذكورة.

وأضافت الصحيفة نفسها أن محمد أوجار، وزير العدل والحريات، اعترف، في تصريح لـ"المساء"، بالإشكالية داعيًا إلى اجتماع مع الجهات المعنية لدراسة الحلّ.

قضاة ومنتخبون متورطون في ملف سطو على عقارات

أما "الصّباح" فكتبت أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة توصل، في الأسبوع الماضي بتقرير مفصل حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وأحوازها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظلّ عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة نفسها أن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في آسفي قطع عطلته المرضية، وحل بمكتبه، للإشراف المباشر على الملف، واتخاذ المتعين، تبعًا لتعليمات رئاسة النيابة العامة.

أضافت "الصّباح" أن تحريك النيابة العامة لهذه المسطرة جاء بناء على وشاية توصلت بها مصالح النيابة العامة المركزية تفيد بتورط منتخبين وقضاة وجهات نافدة بمدينة آسفي في السطو على عقارات غير محفظة بمختلف مناطق المدينة الساحلية وبمحيطها.

11 وكالة أسفار ممنوعة من تنظيم موسم الحج الجديد

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح" كذلك أن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي كشفت قوائم وكالات الأسفار الممنوعة من تنظيم موسم الحج الجديد، ويتعلق الأمر بما مجموعه 11 وكالة، خمس منها موجودة في مدينة الدار البيضاء، إلى جانب وكالتين في أغادير، ثبت خلال موسم الحج الماضي إخلالها بالتزاماتها تجاه الوزارة والحجاج، فيما أحالت السلطات المرشحين للحج على البوابة الرسمية لوزارة السياحة، لغاية التثبت من الوكالات المرخص لها بتنظيم الحج، قبل التعاقد معها.

مطالب بالتحقيق في توزيع أدوية فاسدة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن عددًا من مرضى السكري بالمنتجع السياحي "أوريكا" بضواحي مدينة مراكش طالبوا، في اتصال مع الصحيفة، وزير الصحة بإيفاد لجنة مركزية من أجل التحقيق في ظروف وملابسات توزيع المركز الصحي، "اثنين أوريكا" أنسولين فاسد، ومنتهي الصلاحية على عدد من المرضى.

ونسبة إلى إحدى المريضات فإنها قصدت المركز الصحي المذكور يوم الخميس الماضي، وتسلمت من طبيب المركز الصحي كمية من "الأنسولين"، ووثق ذلك في الدفتر الصحي للمريضة، وعند عودتها اكتشف زوجها أن الكمّيّة المذكورة منتهية الصلاحية.