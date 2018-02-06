واشنطن توافق على بيع فنلندا مئتي صاروخ

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين ان الولايات المتحدة وافقت على بيع مئتي صاروخ هجومي ودفاعي بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، لفنلندا البلد غير العضو في حلف شمال الاطلسي والمحاذي لروسيا.

ووافقت وزارة الخارجية الاميركية على عمليتي بيع لفنلندا، تتعلق الاولى بنحو 132 صاروخ ارض بحر من نوع هاربون يمكن ان تزود بها السفن الحربية الفنلندية او لنشرها على بطاريات دفاعية على الساحل.

اما الصفقة الثانية فتشمل 68 صاروخا مضادا للصواريخ من نوع "سيسبارو" مخصصة للجيل الجديد من السفن التي سيحصل عليها سلاح البحرية الفنلندي بحلول 2020.

و"هاربون" التي تبلغ قيمتها 622 مليون دولار، هي صواريخ هجومية بعيدة المدى مضادة للسفن تنتجها المجموعة الاميركية "بوينغ". وقال بيان الخارجية الاميركية انها "ستعزز القدرات الدفاعية للطرق البحرية" لفنلندا. وقالت الوزارة انها المرة الاولى التي تشتري فيها فنلندا هذا النوع من الصواريخ، "لكنها لن تجد اي صعوبة في دمجها" بقدراتها الدفاعية.

اما "سيسبارو" التي تبلغ قيمتها نحو 112,7 مليون دولار، فهي صواريخ مضادة للطائرات ومضادة للصواريخ القصيرة المدى من انتاج المجموعة الاميركية "رايثن" والبريطانية "بي ايه اي سيستمز". وقال البيان انها ستسمح لفنلندا "بالتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية".

يأتي بيع هذه الصواريخ الى فنلندا التي تتقاسم اطول حدود مع روسيا بين دول الاتحاد الاوروبي، بينما تراجعت العلاقات بين موسكو والغرب الى ادنى مستوى منذ انتهاء الحرب الباردة. واتهمت ليتوانيا روسيا الاثنين بنشر صواريخ قادرة على نقل رؤوس نووية في جيب كالينينغراد المجاور.

ونشرت واشنطن أخيرا مبادئ جديدة لسلاحها النووي تقضي بتطوير اسلحة نووية جديدة اقل قدرة ردا على اعادة تسلح روسيا خصوصا.

