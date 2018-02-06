فيضانات وانزلاقات دامية للتربة قرب جاكرتا

جاكرتا: قتل أربعة اشخاص على الاقل واعتبر اثنان في عداد المفقودين، إثر انزلاقات للتربة ناجمة عن الأمطار الغزيرة قرب جاكرتا، فيما فر الاف السكان من منازلهم، كما اعلنت السلطات الاندونيسية الثلاثاء.

وسحبت جثث هؤلاء الاشخاص من كومة من الطين والحجارة اثر انهيار ارضي في أحد احياء مدينة بوغور التي يفوق عدد سكانها المليون نسمة، جنوب العاصمة الاندونيسية.

وانكب مئات من عناصر الانقاذ، ومنهم عسكريون ورجال شرطة وسكان، على تقليب الارض والحطام بحثا عن شخصين طمرا تحتها.

وفي منطقة ليست بعيدة عن مطار جاكرتا الرئيسي، أنقذت امرأة في الرابعة والعشرين من العمر، بعدما أمضت 14 ساعة عالقة في سيارة طمرها انزلاق للتربة غطى جدار دعم انهار جزئيا.

وتساقطت امطار غزيرة في الساعات الاربع والعشرين الماضية على جاكرتا الكبرى التي يسكنها حوالى 30 مليون شخص، وتسببت بانزلاقات للتربة وسيول دمرت منازل واقتلعت اشجارا.

وبالنتيجة، أجلي أكثر من 6500 شخص من المناطق الأكثر تضررا في العاصمة، كما ذكر حاكم جاكرتا انياس باسويدان.

وانزلاقات التربة ليست نادرة في الارخبيل الواقع جنوب شرق آسيا، والمعروف بمناخه الاستوائي وما يجلبه عليه من أمطار غزيرة وكوارث طبيعية.

