ارجاء خطاب رئيس جنوب افريقيا زوما وسط غموض بشأن مصيره

الكاب: أرجأت جنوب افريقيا الثلاثاء خطاب حال الأمة الذي يعد مناسبة سياسية رئيسية سنوية في وقت يخوض حزب المؤتمر الوطني الافريقي معركة للإطاحة بالرئيس جاكوب زوما.

ويكافح زوما الذي يحكم البلاد منذ العام 2009 من أجل البقاء في منصبه في وقت يطالب قسم من حزبه بعزله بعد عدة فضائح فساد.

ويشهد حزب المؤتمر الوطني الافريقي الذي يحكم البلاد منذ فوز نلسون مانديلا بالانتخابات التي جرت عام 1994 بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، انقساما بشأن مسألة إزاحة زوما من منصبه.

وكان من المفترض أن يلقي زوما بصفته رئيسا خطاب حال الأمة أمام البرلمان في الكاب (كيب تاون) الخميس.

لكن اللجنة الوطنية التنفيذية، الهيئة التي تمتلك سلطة القرار في الحزب، ستعقد اجتماعا الأربعاء للنظر في مصير الرئيس.

وقالت رئيسة البرلمان باليكا مبيتي للصحافيين "راينا اننا نحتاج إلى مساحة لإشاعة أجواء سياسية مواتية في البرلمان".

وأضافت "عندما التقينا الرئيس بعد ظهر اليوم، تم إعلامنا بأنه يكتب (رسالة) للبرلمان لطلب تأجيل" الخطاب مضيفة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ جديد "قريبا جدا".

