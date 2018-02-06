روسيا تندد بموقع الكتروني كشف عن راتب طيار قتل في سوريا

موسكو: انتقدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء موقعا الكترونيا اخباريا مستقلا نشر معدلات رواتب ضباط الجيش في أعقاب إسقاط مقاتلة روسية في سوريا.

وكشف موقع فونتانكا المرموق ومقره سان بطرسبورغ في ساعة متأخرة الاثنين انه يمكن لأي شخص وبمساعدة معلومات بسيطة، دخول الملفات الشخصية لعسكريين، في قاعدة بيانات الوزارة على الانترنت.

وقال الموقع الاخباري "إن طيارا برتبة ميجور يتلقى ما معدله اكثر بقليل من 100,000 روبل (1,750 دولار) بعد اقتطاع الضرائب".

وألمح الموقع الى ان هذا كان راتب الميجور رومان فيليبوف -- الذي قتل السبت بعد اسقاط مقاتلته في اشتباكات مع فصائل اسلامية معارضة في سوريا.

وأشادت روسيا بفيليبوف ووصفته بالبطل القومي بعد ان ذكرت تقارير انه قفز بالمظلة من المقاتلة طراز إس.يو-25 فوق معقل الفصائل المعارضة وفجر نفسه بقنبلة يدوية ليتجنب الوقوع في الاسر.

وقالت فونتانكا ان قاعدة البيانات تظهر ان الطيارين الروس يمكن ان يتلقوا ايضا مكافآت بقيمة 140,000 روبل (2,450 دولار).

وقال الموقع انه في حين ان "نية الوزارة سليمة على ما يبدو" إلا ان قاعدة بياناتها تمثل خطرا محتملا على الجنود الروس.

وهاجمت وزارة الدفاع تقرير فونتانكا الذي حمل عنوان "وزارة الدفاع كشفت عن رواتب العسكريين امام أعداء محتملين" وقالت انه يفتقر الى "فهم أساسيات الآداب واخلاقيات العمل الصحفي".

واضافت الوكالة في بيان نشرته وكالات الانباء الروسية "نحن على ثقة بأن وكالات تطبيق القانون ستقدم توصياتها بشأن ما حدث بموجب القانون الروسي".

ودافع الكسندر غورشكوف رئيس تحرير فونتانكا عن التقرير في مقابلة مع إذاعة صدى موسكو.

وقال "المسألة لا تتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي".

واضاف "المسألة تتعلق بسلامة عسكريينا الذين يؤدون واجبهم في مختلف الاماكن حول العالم".

وقال غورشكوف أنه اذ وقع عسكري في الأسر كل ما يريد معرفته خاطفوه هو تاريخ ميلاده كي يتمكنوا من الوصول الى ملفاته على موقع وزارة الدفاع.

واضاف "لو كنت مكانهم لما تحدثت عن الاخلاق بل لأغلقت هذه الثغرة باسرع وقت ممكن".

وأعلنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) مسؤوليتها عن اسقاط الطائرة الروسية ردا على الحملة الجوية الضارية التي تشنها موسكو فوق ادلب.