واشنطن منفتحة على محادثات مع بيونغ يانغ على هامش الالعاب الاولمبية

طوكيو: أكد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الثلاثاء ان بلاده ستترك الباب مفتوحا للقاء الكوريين الشماليين على هامش العاب بيونغ تشانغ الاولمبية في كوريا الجنوبية.

وصرح بنس لصحافيين في طريقه من الاسكا إلى اليابان "في ما يتعلق بأي تواصل مع الوفد الكوري الشمالي، لم أسع إلى لقاء، لكن لنر ما سيحدث".

واذ شديد على انه لن يكون المبادر إلى اي اجتماع مع الكوريين الشماليين ترك المجال مفتوحا لاحتمال المحادثات. وقال ان "الرئيس (الاميركي دونالد) ترامب قال انه يؤمن بالمحادثات دوما، لكنني لم اسع الى اي لقاء. سنرى".

واتت تصريحات بنس ردا على سؤال حول تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الذي يزور البيرو قال فيها "في ما يتعلق بحضور نائب الرئيس الالعاب الاولمبية واحتمال توافر فرصة لعقد لقاء مع كوريا الشمالية، اكتفي بالقول اننا سنرى".

ويقوم بنس بجولة قبل حضور حفل افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية الجمعة. وشدد نائب الرئيس على ان الموقف الاميركي لا يزال على حاله وهو ان "على كوريا الشمالية التخلي نهائيا عن برنامجها للاسلحة النووية وطموحاتها الصاروخية البالستية".

وتاتي هذه التصريحات وسط تحسن، أقله موقتا، في العلاقات المتوترة بين الكوريتين لإتاحة مشاركة رياضيي الشمال في الألعاب، في انفتاح يراه البعض فرصة للدفع نحو حل دبلوماسي للأزمة.