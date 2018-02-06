العاهل السعودي يفتتح الجنادرية الـ 32 مساء الغد

«إيلاف» من الرياض: برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ينطلق «المهرجان الوطني للترات والثقافة» في دورته الثانية والثلاثين غداً، وسيكون يوم غد مخصصاً لحفل الافتتاح والحفل الخطابي والأوبريت المصاحب له وانطلاق سباق الهجن.

وكان مهرجان الجنادرية قد تم تمديده ثلاثة أسابيع بدلاً من أسبوعين كما كان معمولاً به في الدورات السابقة، وسيشهد مهرجان العام الحالي تكريم عدد من الشخصيات البارزة، وهم: الأمير سعود الفيصل، وتركي السديري، وخيرية السقاف.

وتقرر العام الحالي فتح أبواب المهرجان من الساعة ١١ صباحاً إلى الـ ١١ مساء بدلاً من فترتين في الأعوام السابقة تفادياً للازدحام، حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد زوار المهرجان إلى 10 ملايين.

والمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية هو مهرجان تراثي ثقافي يقام منذ عام 1985، وكانت الدورة الأولى للمهرجان في 24 من مارس من العام 1985، وغالباً ما يكون موعده في فصل الربيع بشهري فبراير ومارس، ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة، ويقام تحت إشراف وزارة الحرس الوطني السعودي.