من هولندا الى بلجيكا… رحلة نهرية مميزة

القاهرة: إن كنت تخطط لقضاء أجازة قريبة لك في أوروبا، فلك أن تفكر في رحلة نهرية مميزة من هولندا إلى بلجيكا لكي تتمتع بكثير من المعالم والأماكن الساحرة في كلتا الدولتين.

وسيكون بمقدور الراغبين أن يستمتعوا في تلك الرحلة بعدة أشياء منها الاستمتاع بمشاهدة الريف الهولندي المطل على طواحين أمستردام المدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، الاستمتاع بنهر الراين أثناء التوجه إلى أكبر موانئ بلجيكا، ميناء أنتويرب، ساحة معركة أرنهيم التاريخية إبان فترة الحرب العالمية الثانية، جسرها الشهير الذي سبق أن حوصرت عليه القوات البريطانية وكذلك التجول في متحف هارتنستين المخصص لمعركة أرنهيم التي وقعت عام 1944.

كما سيكون بمقدورهم التمتع بجولة إرشادية في بلدة إيدام الهولندية التي تحظى بشهرة واسعة حول العالم بفضل إنتاجها المميز من الجبن. كما سيمكنهم الاستمتاع بجولة في قرية صيادي السمك ( فولندام ) قبل استكشاف ميناء الصيد الصغير، حيث لا يزال يرتدي فيه بعض السكان المحليين نوعية الملابس الهولندية التقليدية.

نشاطات ترفيه مسائية على متن السفينة

وتبدأ أسعار تلك الرحلة التي تستمر على مدار 8 أيام و7 ليالٍ من 1395 جنيها استرلينيا، ويشمل السعر رحلات ذهاب عودة اقتصادية من لندن، مانشستر، برمنغهام، غلاسكو وأدنبره. وتتوافر رحلات اقليمية أخرى بدءاً من 49 استرلينيا للشخص.

كما يشمل السعر جميع انتقالات المطارات الداخلية من وإلى السفينة التي ستنطلق من أمستردام، أماكن إقامة واسعة على متن أكثر السفن الأوروبية ابتكارًا، الاختراعات المذهلة التي من بينها حمام السباحة الداخلي الذي يتحول إلى سينما ليلا، جميع الوجبات على متن السفينة بالإضافة لتشكيلة من وجبات العشاء المميزة في مطعم ريفليكشنز مع وجود اختيار يتيح الاستمتاع بوجبة غذاء مسائية في الهواء الطلق. ويشعل السعر إرفاق مشروبات كحولية وغازية مجانية مع وجبتي الغذاء والعشاء، وكذلك مشروبات شاي وقهوة مجانية، ومياه معبأة في زجاجات بالمقصورة الخاصة بكل مسافر على أن تقدم تلك المياه للمسافر بصورة يومية كلما نفذت.

مع الاستمتاع بمجموعة منوعة من نشاطات الترفية المسائية على متن السفينة والتمتع بخدمة من الدرجة الأولى من الطاقم الذي يتحدث الإنكليزية والمرشدين المحليين المطلعين، بالإضافة الى خدمة الواي فاي المجانية، خدمة قيادة الدراجات الهوائية بصورة مجانية على متن السفينة وجميع رسوم الميناء، ضرائب المطار وتكاليف النقل.

أعدّت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "التلغراف" البريطانية، الرابط أدناه :

http://www.telegraph.co.uk/travel/cruises/partners/river-cruise/emerald-waterways/charms-of-holland-and-belgium/