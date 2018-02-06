وزير إيطالي يدعو الى اجراءات في شأن الهجرة للحد من الشعبوية قبل الانتخابات

روما: دعا وزير الخارجية الايطالي الثلاثاء لاتخاذ اجراءات في ملف الهجرة للحد من الشعبوية والعنصرية قبل الانتخابات العامة التي يخشى أن تحقق فيها احزاب اليمين المتطرف نتائج متقدمة.

وقال الوزير انجيلينو الفانو المنتمي للوسط "لدينا واجب لطمأنة المواطنين، من أجل محاربة الشعبوية والعنصرية وحماية الدعم الشعبي للاتحاد الاوروبي".

وكان الفانو يتحدث في اجتماع في روما جمع مسؤولين اوروبيين وافارقة لمناقشة سبل الحد من تدفق المهاجرين لاوروبا.

وقضى آلاف المهاجرين اثناء محاولتهم الوصول لاوروبا من افريقيا خلال السنوات الاخيرة. ومنذ العام 2014، وصل أكثر من 630 ألف شخص إلى السواحل الايطالية.

ويشكل ملف الهجرة أهمية كبيرة في الانتخابات العامة المقررة في 4 آذار/مارس المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاقتراع قد يدفع إلى تشكيل حكومة يتحالف فيها حزب يمين الوسط المعارض "فورتسا ايطاليا" مع احزاب اليمين المتطرف المعادية للهجرة.

وحذر الفانو من "استغلال قضية الهجرة لتأجيج المخاوف وتحقيق توافق سهل".

ويأتي اجتماع الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من هجوم عنصري بالرصاص اصيب فيه ستة مهاجرين على الأقل في مدينة ماتشيراتا في وسط ايطاليا.

وحضر ممثلو 13 دولة اجتماع الثلاثاء بينها ليبيا الواقعة في شمال افريقيا والتي مزقتها الحرب واصبحت محطة انتظار لآلاف المهاجرين صوب اوروبا من افريقيا.

ووصل 119 الف مهاجر إلى ايطاليا بحرا في 2017 بعد رحلة محفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط، ما يشكل انخفاضا بواقع الثلث من الأعداد المسجلة في العام السابق.

وتراجعت الاعداد بشكل كبير بعد ان توصلت ايطاليا الصيف الماضي لاتفاق مثير للجدل تبناه الاتحاد الاوروبي مع السلطات المعترف بها في ليبيا لمنع المهاجرين من الابحار صوب اوروبا.